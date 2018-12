Serie A Sassuolo | De Zerbi | «Atalanta? Se sono in giornata è dura per chiunque»

Video/ Roma Sassuolo - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18giornata - : Video Roma Sassuolo , 3-1, : highlights e gol della partita di Serie A, tornano alla vittoria i giallorossi che si impongono in maniera convincente.

Serie A Roma-Sassuolo 3-1 - il tabellino : ROMA - La Roma supera il Sassuolo 3-1 . Giallorossi in vantaggio con un rigore di Perotti all'8'. Il raddoppio arriva un quarto d'ora più tardi ed è ad opera di Schick . Zaniolo realizza il suo primo, ...

Serie A - 18^ giornata : i risultati delle partite delle 18.00. Roma-Sassuolo 3-1 - Torino-Empoli 3-0 : che gol di Zaniolo e De Silvestri : Prosegue il ricco Santo Stefano della Serie A che sta giocando la 18^ giornata, alle ore 18.00 si sono disputate tre partite e i gol non sono mancati. La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1: Perotti sblocca la situazione all’ottavo minuto trasformando il calcio di rigore che era stato concesso dopo l’atterramento di Schick da parte di Ferrari, lo stesso Schick raddoppia al 26′ dopo essere stato lanciato sulla linea del ...

Serie A : Roma Sassuolo : Così Eusebio Di Francesco parla, a Sky sport, della squadra dove è cresciuto come allenatore e che domani all'Olimpico ritroverà di fronte. Per la 'sua' Roma sarà vietato sbagliare. "Dobbiamo ...

Probabili formazioni Roma – Sassuolo - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Roma – Sassuolo, Serie A 26/12/2018All’Olimpico entrambe le squadre cercano un riscatto dopo l’ultimo turno: se la Roma arriva da una buona prestazione contro la Juventus ma con 0 punti, dall’altra il Sassuolo ha raggiunto il Torino tra le mura amiche solo nei minuti di recupero. Una vittoria cercata da entrambe le squadre con la Roma che ha la necessità di fare bottino pieno per non perdere il contatto con la zona ...

Serie A - che digiuno per Parma - Spal - Sassuolo e Bologna : Roberto D'Aversa, Leonardo Semplici, Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi, allenatori di Parma, Spal, Sassuolo e Bologna A Babbo Natale chiederanno una vittoria. Perché non sanno quasi più come si fa. ...

Serie A Sassuolo-Torino 1-1 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Sassuolo - Torino termina 1-1 . I granata vanno in vantaggio con il gol di Belotti al 55', poi pareggiano i padroni di casa nel recupero, al 91', con Brignola . Annullato l'1-2 di Iago ...

DIRETTA SASSUOLO TORINO / Streaming video e tv : Luca Banti sarà l'arbitro al Mapei Stadium - Serie A - : DIRETTA SASSUOLO TORINO, Streaming video e tv: a Reggio Emilia si affrontano due squadre che stanno facendo molto bene in questo campionato di Serie A.

Serie A Sassuolo - differenziato per Duncan e Boateng : Sassuolo - Seduta pomeridiana per il Sassuolo che in vista del prossimo match si è allenato sul sintetico di San Michele. Il programma ha previsto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico ...