SCUOLA Rav | Pdm | Ptof | dialogo tra Dante e Pirandello | e qualcun altro

SCUOLA - Poggibonsi premia gli studenti superbravi dell'Istituto Comprensivo 1 : ... autori del volume "Poggibonsi - Dalla fondazione di Poggiobonizio al '700 Storia, letteratura, cronaca, aneddoti, curiosità". Durante la presentazione del libro, è emerso come Poggibonsi abbia fin ...

Tre fratellini travolti e uccisi mentre andavano a SCUOLA. Lo strazio dei genitori : Una tragedia che si fatica anche a raccontare quella avvenuta nello Stato dell’Indiana, Stati Uniti, e che ha distrutto la famiglia Stahl che ha oltretutto assistito impotente e sconvolta alla scena: i figli, tre fratellini, sono morti mentre stavano andando a scuola, travolti da un’auto mentre stavano raggiungendo lo scuolabu. Alivia, nove anni, e i suoi fratelli gemelli di sei, Xzavier e Mason Ingle, sono morti così: investiti da una donna al ...

Aversa - ferisce gravemente compagno di SCUOLA forse a causa di una ragazza : fermato 14enne : Ci sarebbe una lite dovuta ad una ragazza dietro all’ennesimo episodio di violenza accaduto in una scuola. Infatti, sabato scorso, un quattordicenne avrebbe accoltellato un suo compagno di classe, perché questi continuava ad importunare proprio la giovane che piaceva anche a lui. Così il giovane ha deciso di aspettare che finissero le lezioni, presso l’istituto tecnico Alessandro Volta di Aversa, per compiere la sua vendetta. Mentre tutti gli ...

14enne accoltella compagno SCUOLA - grave : 15.46 In una scuola di Aversa, nel Casertano, uno studente 14enne ha accoltellato un coetaneo, ferendolo gravemente ad una spalla.La vittima era seguita da un insegnate di sostegno ed è stata trasportata d'urgenza al Cardarelli di Napoli in codice rosso. Un branco di studenti avrebbe accerchiato il compagno nella scuola per l'ennesima vessazione. E uno dei bulli ha accoltellato il ragazzino. Qualche ora dopo l'aggressore è stato fermato sulla ...

Travolto in scooter mentre va a SCUOLA : muore a 17 anni promessa del calcio : di Antonio De Pascale Non ce l'ha fatta Andrea Gismondi, il 17enne di Calvanico vittima di un incidente in motorino, lunedì scorso, all'altezza di Fratte, mentre si recava scuola. Il suo cuore si è ...

Serata materassi per finanziare il dopoSCUOLA : accade a Cravagliana : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Serata materassi per ...

Auto fa strage di bambini davanti a SCUOLA : 20 travolti - 5 morti/ Video - torna il terrore di attacchi in Cina - IlSussidiario.net : Cina, Auto su folla falcia gruppo di bambini fuori da scuola Huludao: strage bimbi, 5 morti e 18 feriti. Attentato o incidente? Video choc e ultime notizie

Pensioni SCUOLA ultime notizie - professione docente da riconoscere come mansione gravosa in tutti gli ordini : La riforma Pensioni, voluta dal Governo Conte per superare la Legge Fornero, non soddisfa affatto il personale scolastico: l’esecutivo gialloverde confermerà Opzione Donna che, però, taglierà l’assegno di quiescenza in modo significativo in quanto l’importo verrà calcolato interamente con il sistema contributivo, sempre che si posseggano i requisiti necessari per poterla richiedere. In molti casi, si assisterà ad una riduzione ...

Continuità didattica - manovra : i nuovi docenti per cinque anni nella stessa SCUOLA : Il FIT, acronimo che sta per Formazione Iniziale e Tirocinio e che nel mondo della scuola è di dominio comune, ha i giorni contati. Infatti secondo le indiscrezioni che trapelano dall’Esecutivo e da fonti vicine al dossier della legge di Bilancio, il FIT potrebbe essere abolito. In pratica, un docente, dopo aver vinto il concorso, al termine dell’anno di prova in una scuola, restera' nella stessa scuola per altri 4 anni. Una soluzione alla ...

Roma - cede la grata a SCUOLA : bimba vola da tre metri - è grave : La grata ha ceduto e lei è precipitata nel vuoto. Dramma ieri pomeriggio in una scuola in via del Fosso di Sant'Andrea, a Morena , dove una bambina di 10 anni è caduta sull'asfalto da circa tre metri ...

Cremona - timbravano il badge per i colleghi che andavano a fare la spesa : denunciati 9 dipendenti di una SCUOLA : timbravano il badge per i colleghi che, intanto, pranzavano con amici, facevano la spesa o acquistavano fiori e piante. La Guardia di finanza ha monitorato gli spostamenti di nove dipendenti di una scuola superiore di Cremona e ha certificato atti illeciti contro la pubblica amministrazione: tra i colleghi c’era una sorta di copertura reciproca, per cui chi era nell’istituto “strisciava” il cartellino degli assenti. Per ...

Cede la grata a SCUOLA - bimba vola da tre metri : è grave : di Marco De Risi e Elena Panarella La grata ha ceduto e lei è precipitata nel vuoto. Dramma ieri pomeriggio in una scuola in via del Fosso di Sant'Andrea, a Morena, dove una bambina di 10 anni è ...

Contratti statali 2019 e SCUOLA : aumenti stipendi ad aprile e luglio più alti del 2018 : Emergono novita' sul rinnovo dei Contratti degli statali e dei dipendenti della scuola per il rinnovo previsto nel triennio 2019-2021. Infatti, il Governo Conte ha inserito la cifra di 3 miliardi e duecentocinquanta milioni di euro nella legge di Bilancio 2019 per rinnovare il contratto dei dipendenti del pubblico impiego, cifra che andra' spalmata poco più di un miliardo per anno per gli aumenti degli stipendi del triennio. Un importo simile ...