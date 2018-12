Sardegna | salviamo le dune di Chia dall’edilizia Come? Comprandole

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In un periodo in cui si assiste purtroppo al triste spettacolo dello Stato che aliena beni del demanio e cioè di noi tutti, ai parchi che invece di tutelare mirano a fare business con la natura, ai beni comuni che vengono sacrificati a favore degli interessi privatiavviene con i porti turistici; in un periodo in cui accade tutto questo, ben venga che proprio dei privati si preoccupino di preservare per le future generazioni dei paesaggi ancora integri.Siamo in, un tempo splendida regione, dove, nel dicembre del 1960, approdò l’Aga Khan e iniziò l’assalto alle sue integre coste. Fu allora che nacque, di fatto, la Costa Smeralda, complici i proprietari dei terreni, ben felici di vendere per quello che ora si direbbe “un tozzo di pane”. Da allora molta strada, anzi molte strade sono state fatte e più di metà delle coste della, circa 1.100 chilometri di spiagge, ...