Milano | non vedente va a messa con il cane guida ma il parroco non lo vuole

Il padre di Daniele Belardinelli - ultrà morto a Milano : "Mio figlio casinista - ma non violento" : "Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito". Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre di Daniele, il tifoso morto fuori da San Siro dopo essere stato investito da un Suv ieri prima della partita tra Inter e Napoli."Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo uno va a vedere una partita in ...

Inter : 'Milano è inclusione. Chi non lo accetta non è uno di noi' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Milano - ordinano 60 pizze ma non si presentano nel locale. Il titolare : “Ci hanno bidonati - le regaliamo ai senzatetto” : Avevano prenotato per 60 persone ordinando, quindi, 60 pizze. Ma all’Alpha Game Laser Q-Fun di Gessate, in provincia di Milano, non si è presentato nessuno. Così il titolare, Roberto Smenghi, mentre la sua squadra stava lavorando e infornava le pizze, ha deciso di tirare dritto: “Non fa nulla, ci hanno bidonati ma ci hanno spinto a fare una buona azione: ora andiamo in Stazione Centrale e le regaliamo ai senzatetto”. E così ...

Basket - Milano non si ferma e batte anche Brescia. Varese affonda Cantù : E sono dodici. Milano aggiorna il suo record, infila la dodicesima vittoria consecutiva da inizio campionato e resta l'unica imbattuta in serie A. Il miglior Jerrells di stagione, 19 punti in 20', e ...

FARMACIE DI TURNO NATALE 2018/ Aperte oggi - 25 dicembre : Roma - Milano e non solo. I digestivi i più venduti : FARMACIE di TURNO Aperte a NATALE 2018, oggi 25 dicembre. Roma e Milano: elenco completo, orari e info. Le ultime notizie sulle aperture

Varchi vigilati - stop agli alcolici e controlli alle zone sensibili Milano si 'blinda' ma non troppo : Restrizione per gli alcolici e Varchi vigilati, con una attenzione particolare per il concerto di fine anno in piazza. Come tutti gli anni, a Milano sta per scattare un'ordinanza di sicurezza ...

Milano : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa - è polemica : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa. A Corsico, popoloso comune dell'hinterland di Milano, le scuole elementari sono finite nella bufera dopo che alcuni alunni che non usufruiscono del servizio mensa sono stati esclusi dalla tradizionale distribuzione del pandoro. Dopo le inevitabili polemiche, l’assessore alla Pubblica Istruzione ha spiegato che si è trattato solo di "un errore tecnico". pandoro per tutti (o quasi) Ogni anno, ...

Andrea Damante derubato a Milano si scaglia contro il ladro : 'Sei sf***to - non si ruba' : Piccola disavventura per Andrea Damante a Milano: poche ore fa, il ragazzo è stato derubato del suo skateboard mentre si trovava in un ristorante. Non appena si è accorto del furto che ha subito, l'ex tronista ha pubblicato un paio di "Stories" su Instagram nelle quali se l'è presa direttamente con la persona che gli ha sottratto un oggetto al quale teneva tanto. L'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha dato dello "sf***to" al ladro, prima di ...

Eurolega - Milano non sa più vincere : Milano non sa piu' vincere. Quinta sconfitta di fila, la settima stagionale, in Eurolega per l'AX Armani Exchange, battuta 80-78 dal Bayern Monaco al Mediolanum Forum. Dopo un primo quarto equilibrato,...

Salvini non va al Colle per gli auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .

Milano - offre lavoro da 1500€ mensili : non trova nessuno - va in tv e riceve 4mila proposte : Una notizia che senza ombra di dubbio, soprattutto al giorno d'oggi, farà sorridere ai più, poiché potrebbe apparire quantomeno 'curiosa'. Partiamo dicendo, però, che si tratta di qualcosa accaduto realmente. Un imprenditore della provincia di Milano sta infatti cercando una persona da inserire all'interno della sua azienda di moda da diverso tempo ma non riesce a trovarla. Secondo quanto riferisce il noto sito TgCom 24, infatti, Francesco ...

Offre lavoro a Milano per 1500 euro al mese - l'imprenditore Francesco Casile non trova nessuno : «Preferiscono il reddito di cittadinanza» : Un'offerta di lavoro a Milano, nel mondo della moda, con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio da 1500 euro al mese, ma nessuno disposto ad accettarla: questa la denuncia...

Milano - appello di Sala ai senzatetto : non dormite all'aperto : Milano, askanews, - "Non dormite all'aperto perché fa troppo freddo e nei dormitori c'è ancora posto". È l'appello ai senzatetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha visitato la sede dell'...

La Compagnia del Cigno presentata in conferenza stampa a Milano con un speciale saluto di Mika : “Da soli non si è nessuno” : Il lunedì sera su Rai1 non sarà più crime a partire da gennaio, nessun caso da risolvere o asfissianti gialli: La Compagnia del Cigno prenderà il posto che è stato de I Bastardi di Pizzofalcone 2 e di Nero a metà, e già promette scintille. La nuova serie corale tutta italiana con Alessio Boni e con la firma di Ivan Cotroneo si prepara a sbarcare sulla rete ammiraglia e proprio oggi è stata presentata in conferenza stampa a Milano alla ...