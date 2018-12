La classifica degli abruzzesi più influenti del 2018 | personaggio dell' anno

NBA – Coach Popovich firma un nuovo record : superato Pat Riley nella classifica degli allenatori più vincenti : Gregg Popovich è il 4° allenatore più vincente della storia NBA: il Coach dei San Antonio Spurs ha superato Pat Riley grazie al successo della notte sui Phoenix Suns Quella appena trascorsa è stata una vera e propria serata da record per Gregg Popovich. Grazie al successo arrivato per 111-86 sui Phoenix Suns, l’allenatore dei San Antonio Spurs è diventato il 4° Coach più vincente della storia NBA in regular season. Popovich ha raggiunto ...