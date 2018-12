Koulibaly - l'Uefa : 'Non rispettato il protocollo antirazzismo' : Le organizzazioni 'applaudono alle immediate azioni intraprese dalle autorità calcistiche italiane' e 'le sostengono in ulteriori misure adottate per una politica di tolleranza zero'.

FIFPro e UEFA - ferma condanna dei cori razzisti a Koulibaly : Le due organizzazioni hanno condannato duramente gli episodi verificatosi durante Inter-Napoli, esprimendo solidarietà al giocatore. L'articolo FIFPro e UEFA, ferma condanna dei cori razzisti a Koulibaly è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa e FIFPro condannano i cori razzisti contro Koulibaly : "Tolleranza zero" : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane su qualsiasi misura aggiuntiva che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi per cui la FIFPro e la Uefa hanno una politica di ...