Giampaolo | Con la Juve giusta presunzione

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con la Juventus serve un po' di presunzione» : GENOVA - Il girone di andata e il 2018 della Sampdoria si chiuderanno contro l'imbattuta Juventus . Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nulla da perdere con la Juventus? Non è vero» : La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Sampdoria Serie A Sampdoria Juventus Giampaolo Ronaldo Quagliarella colley Tonelli ferrari Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Sampdoria - due dubbi per Giampaolo : contro il Chievo spazio a Caprari : La Sampdoria si avvicina alla sfida contro il Chievo, decisiva per continuare a lottare per l’ingresso in Europa. Giampaolo pensa a un leggero turnover con qualche cambio rispetto all’ultima gara di Empoli. In difesa Colley si gioca una maglia da titolare con Tonelli e Andersen e potrebbe spuntarla proprio sull’ex Napoli. Sulla trequarti Ramirez sta facendo benissimo, ma Saponara reclama spazio e rischia di partire ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vittoria di personalità contro l'Empoli» : La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Sampdoria Serie A Sampdoria Giampaolo Empoli Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Giampaolo : 'Vorrei vincere qualcosa con la Sampdoria; il prossimo allenatore...' : Dietro un sistema di gioco c'è un mondo di lavoro, cambiare modulo manda i giocatori in confusione' ha detto a Dazn l'allenatore. 'Se non li avessi allenati sul metodo ci starebbe cambiare, perché ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Sampdoria - Giampaolo attacca il Var dopo il pari contro la Lazio : La Sampdoria ha appena agguantato un pareggio insperato al 99′ nella gara dell’Olimpico contro la Lazio, ma il tecnico doriano Marco Giampaolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non è comunque pienamente contento. Ovviamente non per la prestazione, quanto per la direzione arbitrale che ha permesso ai biancocelesti di portarsi in vantaggio al 96′ con il rigore di Immobile: “Abbiamo fatto un gran primo tempo ...

Coliandro - Giampaolo Morelli gela i fan : 'Ottava serie? Non so se l'avventura continuerà' : Mercoledì 5 dicembre si è conclusa la settima stagione de L'Ispettore Coliandro con risultati piuttosto soddisfacenti: parliamo di quasi 2,5 milioni di spettatori, pari al 10,6% di share, rimasti ...

Giampaolo Morelli : "Coliandro 8? Non so se quest'avventura continuerà" : Che L'Ispettore Coliandro sia giunto davvero alla sua ultima missione? Con la settima stagione (la terza che ha segnato la ripresa dopo la chiusura nel 2010), la serie tv di Raidue potrebbe davvero aver salutato definitivamente il pubblico. O meglio, gli ultras di Coliandro, così come li ama definire Carlo Lucarelli, il creatore del personaggio interpretato da Giampaolo Morelli.E' proprio lui, sulla sua pagina Facebook, a far pensare che ...

Sampdoria - Saponara : 'Ho dimostrato a Giampaolo che può contare su di me' : ... 'Ho cercato di dare tutto quello che avevo, perché nelle ultime tre partite ero stato in panchina e avevo voglia di dimostrare a Giampaolo che può contare su di me ' ha detto a Rai Sport il ...

Milinkovic-Savic condanna la Spal - errore del portiere contro la Samp : la squadra di Giampaolo supera il turno di Coppa Italia [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Samp verso il match con la Spal - Giampaolo : 'Contro la Spal formazione nuova. Ci teniamo alla Coppa Italia' : Genova - 'Fino a quando c'è la possibilità noi ce la giocheremo '. Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match di Coppa Italia con la Spal carica la squadra verso l'impegno ...

Sampdoria - Giampaolo crede nell’Europa : “La continuità porta soddisfazioni - Quaglia e il bambino…” : Dopo il fischio finale della partita tra Sampdoria e Bologna, il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha risposto alle domande provenienti dagli studi di Sky Sport. Si parte dalla prestazione e dal sogno Europa: “Sono contento del risultato, la squadra non ha subito il contraccolpo psicologico dopo il gol dell’1-1. Queste sono le classiche partite in cui devi vincere. Spero si possa ripartire da qui e dare continuità. È un ...

Sampdoria - Giampaolo : “Con Ferrero parlo di calcio - non di altro” : “Io e la squadra dobbiamo pensare ad onorare la maglia e fare bene il nostro lavoro. Quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare“. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo a Sky Sport commentando l’inchiesta sul presidente Ferrero, indagato nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Roma che ha ...