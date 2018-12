Fratelli Cervi | 75 anni fa la fucilazione dei sette giovani che si opposero al Fascismo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) È ancora buio alle 6.30 del 28 dicembre 1943 quando le milizie fasciste fucilano ie Quarto Camurri al poligono di tiro di Reggio Emilia. L’esecuzione, preceduta da torture sui prigionieri, è tenuta nascosta e si inserisce nell’adesione fascista alla pratica stragista. Nel giro di un mese e mezzo gli uomini della Repubblica sociale italiana compiono a novembre la strage al Castello di Ferrara (11 vittime) e fucilano 13 partigiani tra il 7 e il 22 dicembre in provincia di Bergamo. Il 30 gennaio, ancora nel reggiano, è fucilato don Pasquino Borghi che aveva collaborato con i, assieme ad altri otto partigiani.Un sistema di terrore in un momento in cui non sono ancora avvenuti scontri in campo aperto tra partigiani e nazifascisti: nell’Appennino emiliano la prima battaglia avviene il 15 marzo, poi pagata con la strage nazista di Cervarolo che costa la vita a 24 ...