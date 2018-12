Fortnite | modalità a tempo battaglia con il cibo Durr Burger vs Pozza della pizza | sfida

Fortnite : ecco tutte le modalità a tempo limitato dell'evento 14 Giorni di Fortnite : L'evento 14 Giorni di Fortnite è disponibiel da qualche giorno, tuttavia i dataminer sono già stati in grado di recuperare la lista delle ricompense per ogni giorno, ora l'utente @ItsSilox ha pubblicato la lista completa di tutte le modalità a tempo limitato disponibili nell'evento, mentre le immagini sono state pubblicate da @lucas7yoshi_.Di seguito trovate la lista, come riporta Fortnite Intel: Giorno 1 Read more…

Fortnite : arriva la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo : Nella giornata di oggi Epic Gmes ha annunciato la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo per il secondo giorno dell'evento 14 Giorni di Fortnite. Sembra che in questa modalità i giocatori potranno ricaricare energia e scudi Solo uccidendo i nemici, anche se alcuni utenti affermano che è comunque possibile accedere agli oggetti curativi tramite i distributori automatici.Come riporta VG247, ecco le caratteristiche principali della nuova ...

L'evento 14 Giorni di Fortnite prende il via con la modalità Unvaulted : tornano le armi e gli oggetti della Stagione 1 e 2 : L'evento 14 Giorni di Fortnite è finalmente live con la prima MAT, segnala VG247.com. La modalità Unvaulted è la prima delle modalità a tempo limitato di Fortnite per L'evento 14 Giorni di Fortnite. Epic ha anche rivelato il primo dei premi delL'evento: il GG Ornament Spray, che potete ottenere dopo aver completato la prima sfida dei 14 Giorni.La nuova modalità sostituisce la modalità classica, come scoperto dagli utenti Reddit, e Fornite ...

Fortnite : disattivata la modalità Salva il Mondo a causa di gravi problemi tecnici : Fortnite Salva il Mondo è attualmente offline a causa di seri problemi tecnici, riporta Comicbook.Come possiamo vedere infatti un grave bug ha costretto Epic a correre ai ripari, tanto da rimuovere tempestivamente la modalità. Il bug in questione si verificherebbe quando partecipiamo alla nuova modalità a orde "Frostnite", causando la perdita dei dati di tutto il contenuto del deposito del giocatore.Per il momento Epic ha chiudo l'accesso alla ...

Fortnite : la Modalità Creativa è ora disponibile per tutti i giocatori : Come probabilmente avrete già sentito Epic Games ha lanciato, la scorsa settimana, la nuova Modalità Creativa, era inizialmente giocabile solamente da chi era in possesso del Pass Battaglia della stagione 7.Ebbene, come possiamo vedere ne video riportato di seguito, la Modalità Creativa di Fortnite è diventata ora disponibile a tutti, dopo appena una settimana di "esclusiva". In occasione del lancio possiamo vedere un nuovo trailer pubblicato da ...

Fortnite : ben venti minuti di nuova musica nella modalità Salva il Mondo : Inoltre, come riporta GameSpot.com, Epic ha assunto un veterano del Mondo dei videogame, Cris Velasco, che ha lavorato su opere come Overwatch e Darksiders 3,, per comporre venti minuti di nuova ...

Le novità della patch 7.01 di Fortnite tra la spada Infinity Blade - le novità della modalità Creativa e molto altro : Come annunciato alcune ore fa è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare è tempo dell'arrivo della patch 7.01 del titolo sviluppato da Epic Games.Il sito ufficiale del gioco contiene tutte le novità che vi abbiamo prontamente riportato qui di seguito. A spiccare è soprattutto l'arrivo delle spade sotto forma della Infinity Blade: Infinity Blade (Battaglia reale) Read more…

Una nuova modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Fortnite : i giocatori hanno già creato mappe classiche di titoli come Call of Duty con la modalità Creativa : Una delle novità più succose di Fortnite è senza dubbio la modalità Creativa, tale modalità è oggi disponibile e permette ai giocatori di costruire la propria isola in tutta tranquillità, usufruendo di un gran numero di oggetti per la creazione.come riporta Fortnite Intel, i giocatori si sono dati subito da fare e hanno costruito riproduzioni di mappe di FPS del calibro di Counter-Strike: Global Offensive e Call of Duty, vediamole insieme ...

The Game Awards 2018 : Rapide Rischiose saranno rimpiazzate con un'area realizzata dai giocatori con la modalità Creativa di Fortnite : Fortnite si prepara ad implementare la modalità Creative nella sua mappa battle royale, riporta VG247.Epic Games ha infatti svelato che Rapide Rischiose verranno distrutte e dovranno essere sostituite a rotazione con una selezione di punti di interesse creati proprio dai giocatori con Fortnite Creative.Epic infatti selezionerà i contenuti di Fortnite Creative e li inserirà nell'area designata sulla mappa, come possiamo vedere nel filmato ...

Fortnite - come si gioca nella modalità Creative : ... gli sviluppatori di Epic Games hanno provato a sparigliare le carte, con l'obiettivo di offrire nuovi spunti e non annoiare i milioni di gamers che il gioco vanta in tutto il mondo. Con Creative , ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...