Borse | auto e banche le zavorre del 2018 Piazza Affari -16% | Atene la peggiore

Dazi - la Cina valuta la riduzione sulle auto Usa. E le Borse volano : Tariffe cinesi potrebbero calare dal 40% al 15%. Una mossa anticipata dal presidente Donald Trump al G20 di Buenos Aires e che ora sembra concretizzarsi

La Cina taglia i dazi sulle auto made in Usa e le Borse festeggiano : Mattinata molto positiva per le borse internazionali trainate dalla tregua di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina. Ora le due potenze cercheranno di raggiungere un accordo globale sulle questioni ...

Trump : la Cina toglierà i dazi sulle auto Usa. Borse asiatiche in rialzo : Una tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio . Questo l'impegno di Donald Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires. Le due potenze congeleranno il ...

La Fed spinge le Borse - ma arrivo dazi su auto potrebbe rovinare la festa - analisti - : La Federal Reserve Usa potrebbe rallentare il suo ciclo di rialzi del tasso d'interesse. A far intendere questo cambio di rotta sono stati alcuni passaggi del discorso del presidente della Fed Jerome ...

Spread ancora in calo a 300 punti. Borse europee in cauto rialzo : Rep Di Maio: "Basta guerra alla Ue, ma le misure non cambiano. Anche i mercati capiranno" di ANNALISA CUZZOCREA

Spread ancora in calo : sotto 300 punti. Borse europee in cauto rialzo : Dal fronte macroeconomico si registra la conferma della battuta d'arresto per l'economia della Germania, che ha rallentato nel terzo trimestre del 2018 mostrando un prodotto interno lordo in calo ...

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...