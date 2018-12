UFC 232 | Jones vs Gustafsson 2 a Los Angeles | diretta streaming su DAZN

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Si chiude con il botto il 2018 della Ultimate Fighting Championship che, domenica 30 dicembre, porterà in scena l'ultimo evento della stagione. Al Forum di Inglewood, sobborgo di Los(California), si terrà infatti l'atteso UFC 232, il cui main event è incentrato sulla sfida tra Jone Alexanderper il titolo dei mediomassimi. Questo non sarà l'unico match titolato della serata, che vedrà infatti la supersfida per il titolo dei pesi piuma femminili tra la campionessa Cris Cyborg e la sfidante Amanda Nunes, attuale campionessa dei pesi gallo.Da Las Vegas a Los: il nuovo "caso" JonL'evento UFC 232 era inizialmente programmato alla T-Mobile Arena di Las Vegas, ma una recente controversia ha convinto i vertici della promotion a spostare la card in California. A portare scompiglio nella rigida programmazione UFC è stato un nuovo caso di doping che ...