Tumori | cancro riprodotto in 3D svela i segreti della malattia

Tumori - lo studio : non c’è legame tra l’uso del telefonino e il cancro al cervello : Nell’era dei selfie e della smartphone-mania, da uno studio australiano arriva una buona notizia: i ricercatori non hanno trovato alcun collegamento tra l’uso dei telefoni cellulari in Australia e l’incidenza dei Tumori cerebrali. Lo studio, coordinato dall’Arpansa (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), è pubblicato sul ‘British Medical Journal Open’. Ormai i cellulari vengono utilizzati ...

Tumori : scagionati i telefoni cellulari - non causano il cancro al cervello : Una ricerca condotta dall’Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa), pubblicata su BMJ Open, esclude ogni legame tra l’utilizzo e la rapida diffusione dei telefoni cellulari e l’incidenza dei Tumori al cervello. I dispositivi sempre più diffusi e potenti sono stati scagionati dall’analisi su 16.800 casi di cancro cerebrale registrati in Australia a partire dall’inizio degli anni ’80. Lo studio, ...

Tumori : al Besta rimosso cancro al cervello con minilaser - prima europea : Un’incisione di 2 millimetri e un laser mininvasivo ultra preciso per rimuovere Tumori cerebrali. Sono i dettagli di due interventi eseguiti all’Istituto neurologico Besta di Milano con una procedura nuova, l’ablazione con tecnica di termoterapia interstiziale laser (Litt). L’équipe dell’Irccs di via Celoria, guidata da Francesco DiMeco, direttore del Dipartimento di neurochirurgia, ha eseguito quelle che vengono ...

Tumori : ecco il segreto dell’erba gatta - aiuterà a produrre farmaci anticancro : L’erba gatta torna sotto la lente della scienza. Dopo gli studi che hanno permesso di scoprire l’origine del suo effetto inebriante – una sostanza chiamata nepetalattone, che manda in estasi i mici perché molto simile ai suoi feromoni – in una nuova ricerca pubblicata su ‘Nature Chemical Biology’ un team del John Innes Centre (Gb) è riuscito a capire come la pianta, nome latino Nepeta cataria, produce il ...

Tumori - Allison : “L’immunoterapia può battere la furbizia e le mutazioni del cancro” : Il tumore è furbo, muta e si trasforma per sfuggire alle nostre difese immunitarie. “Perché allora combatterlo con l’immunoterapia? Perché l’immunoterapia ha un’elevata specificità, è adattabile e ha memoria”. A spiegarlo nel suo intervento all’aula medica del Karolinska Institutet di Stoccolma è James P. Allison del M.D. Anderson Cancer Center, che riceverà lunedì il Nobel per la medicina 2018 proprio per i suoi studi ...

La ragazza sopravvissuta al cancro che le ha “mangiato” l’occhio e altri Tumori al cervello : Jess Van Zeil è una ragazza di Melbourne che a 21 anni ha perso l'occhio sinistro a causa di un melanoma oculare. Per lei è stato difficile decidere di operarsi, ma ha affrontato la malattia e ora racconta di divertirsi ad abbinare le bende ai suoi abiti. Mesi dopo, però, la giovane è finita di nuovo in ospedale. Ma è sopravvissuta e ora racconta la sua storia per aiutare gli altri.Continua a leggere

Tumori - Gianni Minoli : “Il cancro ha già perso e vi spiego perchè” : Giovanni Minoli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lo storico giornalista ha parlato del suo rapporto con la Rai: “Un amore da sempre. Nella mia generazione sono quello che amava la televisione quando tutti volevano fare i giornalisti della carta stampata perché pensavano che la televisione ...

Tumori : aspirina e omega 3 proteggono da uno dei tipi di cancro più diffusi e aggressivi : Assumendo aspirina e omega 3 tutti i giorni è possibile difendersi dal cancro del colon, soprattutto in quei soggetti che sono ad alto rischio per questo tumore. A questa conclusione è giunto uno studio clinico britannico chiamato seAFOod, pubblicato sulla rivista The Lancet e condotto tra le università di Leeds, Nottingham, Bradford, Newcastle. Lo studio ha coinvolto oltre 700 persone ad alto rischio di cancro del colon, seguiti in diversi ...

Microonde e cancro - la bufala che provoca i Tumori : perché è una stupidaggine : In Italia come nel resto del mondo la cucina è da tempo il teatro di infinite leggende metropolitane che grazie ai social media vengono amplificate fino a diventare delle vere e proprie bufale. Di recente l' amico Agostino Macrì, doppia laurea in Scienze Biologiche e in Medicina Veterinaria, grande

Tumori : cancro-trombosi legame rischioso - ma sopratutto sconosciuto ai pazienti : “Frequente, potenzialmente fatale, ma spesso sconosciuta ai pazienti”. Il tromboembolismo venoso è per malati oncologici “la seconda causa di morte dopo la neoplasia stessa”. E’ la fotografia scattata dal ricerca MediPragma promossa da Daiichi Sankyo Italia, ‘Cancro e tromboembolismo venoso: il peso della convivenza sui pazienti’ e presentata oggi a Roma. Lo studio è stato realizzato in Italia con ...

Tumori : dagli antibiotici per l’acne una nuova speranza di cura contro il cancro al seno : L’effetto antitumorale in vivo della doxiciclina, un antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline e comunemente impiegato nel trattamento dell’acne volgare, è stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, aprendo la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella. Gli antibiotici infatti, oltre a uccidere i batteri, hanno un effetto distruttivo ...

Cancro : biostampante in 3D coltiva Tumori per la ricerca : La start-up Inventia ha sviluppato una biostampante 3D che può produrre cellule umane, consentendo di coltivare tumori realistici per testare farmaci antiCancro. “Rastrum” è una stampante che sfrutta il principio della tecnologia a getto d’inchiostro per produrre cellule e può allo stesso tempo condurre esperimenti. Inventia ha potuto realizzare il dispositivo grazie al sostegno finanziario ricevuto dal colosso australiano del ...