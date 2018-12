Spider-Man è stato votato come Gioco dell' Anno dagli sviluppatori giapponesi

I moschettieri - Spider-Man e la Befana : i film al cinema dal 27 dicembre : In Italia torna la commedia in costume. E dagli Stati Uniti arriva una forma tutta nuova di animazione

Un giocatore di Spider-Man ha ricreato un fumetto usando la modalità fotografica del gioco : Un fan di Spider-Man è riuscito a ricreare una piccola storia a fumetti del famoso eroe utilizzando la modalità fotografica presente nel titolo di Insomniac Games. Il risultato è davvero ottimo.Come riporta Dualshockers, il fumettista professionista Patrick Mulholland ha postato sul suo profilo Twitter le sue creazioni, nelle tavole si vede Spidey sfruttare il suo sistema di ragnatele per inseguire dei criminali a bordo di un'auto. Come possiamo ...

Spider-Man : Un nuovo universo - arriva oggi al cinema : Ogni giorno deve fare i conti con la scuola " un mondo troppo stretto per lui " e con il padre troppo severo ma buono. Quando tutto sembra sempre monotono nella sua quotidianità, si ritrova con dei ...

Spider-Man : i giocatori stanno ricreando alcuni momenti del film "Spider-Man - Un nuovo universo" nel gioco di Insomniac Games : Con il film Spider-Man - Un nuovo universo ora disponibile, i giocatori di Marvel's Spider-Man stanno trovando il modo di ricreare momenti riconoscibili dalla pellicola.Come riporta Comicbook, il costume di Miles Morales del nuovo film di Spider-Man non è una delle tante opzioni di costume che i giocatori hanno in Marvel's Spider-Man, il gioco uscito in esclusiva per PlayStation 4, ma questo non significa che i giocatori non possano portare ...

Spider-Man : Un nuovo universo - tutti possono essere l’Uomo ragno : Con la scusa di un nuovo film su Spider-Man, un film d’animazione dal 25 dicembre al cinema che introduce una nuova versione dell’eroe per un pubblico diverso in modi diversi, la Sony ha realizzato un incredibile studio sul fumetto al cinema. Appoggiandosi a Phil Lord (solo metà del team che ha creato capolavori come 21 Jump Street o Lego The Movie), lo studio che detiene i diritti del personaggio porta adesso nelle sale un lungometraggio ...

I DLC di Spider-Man sono stati realizzati dopo l'entrata del gioco in fase gold : Insomniac Games risponde alle recenti forti critiche di alcuni fan : Marvel's Spider-Man di Insomniac Games è uno dei migliori giochi usciti quest'anno, sia per l'accoglienza che ha ricevuto dalla critica che dal punto di vista delle vendite (è stato confermato questa settimana come il gioco di supereroi venduto più velocemente negli stati Uniti, battendo anche gli acclamati Batman Arkham di Rocksteady).È, quindi, un po' sorprendente sentire che Insomniac e il suo Community Manager (James Stevenson) in ...

Spider-Man – Un nuovo universo - una clip in anteprima : Arriva il 25 dicembre nelle sale italiane Spider-Man – Un nuovo universo, film d’animazione dedicato al supereroe creato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko, atteso dagli appassionati del genere per la sua unicità. Si parla dell’Uomo ragno, ma non solo di Peter Parker, quanto del debutto cinematografico di Miles Morales, lo Spider-Man afro-ispanico ideato nel 2011 dalla mente di Brian Michael Bendis sul fumetto Ultimate Spider-Man. Le sue ...

Spider-Man : il DLC Silver Lining è disponibile e si mostra nel trailer di lancio : Spider-Man è un titolo che ha fatto molto bene in termini di vendite e di commenti da parte della critica, per cui i DLC sono decisamente ben accetti, se ci permettono di vivere qualche nuova avventura e di conoscere qualche nuovo super cattivo.Come riporta Dualshockers, il nuovo DLC Silver Lining è ora disponibile, e possiamo anche farci un'idea di che cosa ci aspetta dando un'occhiata al nuovo trailer di lancio ora disponibile.Naturalmente per ...

5 versioni alternative di Spider-Man : Zombie SpidermanSpiderman 2099Pavitr PrabhakarLeopardonSuperior SpidermanNatale con Spider-Man. Anzi, con gli Spider-Men. Sì, perchè in Enter the Spiderverse, il nuovo film animato della Sony, un team di Uomini Ragno radunati da ogni sorta di realtà alternativa è pronto a combattere contro una minaccia multi-dimensionale. A guidare l’improbabile assembramento di eroi, che include il tenebroso Spider-Man Noir, il classico Spidey trentenne, ...

Sphero smette di produrre giocattoli smart : addio BB-8 - Saetta McQueen e Spider-Man : Sphero smette di produrre giocattoli intelligenti comandabili dallo smartphone sotto licenza Marvel e Disney: addio ai vari BB-8, Saetta McQueen e Spider-Man. L'articolo Sphero smette di produrre giocattoli smart: addio BB-8, Saetta McQueen e Spider-Man proviene da TuttoAndroid.

Spider-Man - FIFA 19 - Call of Duty : Black Ops 4 e moltissimi altri giochi tra i Saldi di Gennaio di PlayStation Store : Ottime notizie per i possessori delle console di Sony! Oggi, 21 dicembre, partono i Saldi di Gennaio su PlayStation Store!Da ora fino al 21 Gennaio, i giocatori potranno acquistare una valanga di giochi per PS4, PS3, PS Vita e PlayStation VR a prezzi molto vantaggiosi.Tra le offerte comparse su PS Store, segnaliamo quelle relative a Spider-Man, che può essere vostro per 39,99 Euro o FIFA 19, disponibile per 34,99 Euro. Ma le promozioni sono ...

Spider-Man diventa il gioco di supereroi venduto più velocemente negli USA : L'esclusiva PS4 Marvel's Spider-Man è andata benissimo sul mercato dal suo lancio a settembre e il gioco è ora diventato il titolo di supereroi venduto più velocemente negli Stati Uniti, riporta Wccftech.L'analista Mat Piscatella ha fornito un'occhiata ai dati di vendita NPD di novembre e ha confermato che il titolo è il gioco di supereroi venduto più rapidamente negli USA. Dato che il gioco è un titolo open-world di alta qualità, questi ...

Spider-Man : Un Nuovo Universo rinnova il mito dell'Uomo Ragno : Si è tentati di salutare ogni buon film da buon botteghino con ogni sorta di superlativi. Potrei dire, ad esempio, che Spider-Man: Un Nuovo Universo, in uscita questo Natale, è il migliore in tutta una serie di cose. È certamente il miglior film di Spider-Man, una celebrazione del personaggio e dei suoi fan e insieme una mano tesa a dare il benvenuto a un'intera nuova generazione di nuovi accoliti. È tra i migliori film di supereroi usciti in ...

Spider-Man riceve a sorpresa un costume ispirato al film di Sam Raimi del 2002 : I fan di Spider-Man per PS4 hanno chiesto a gran voce un costume basato sul film Spider-Man del 2002, diretto da Sam Raimi e ora le richieste hanno avuto risposta.Nelle prime ore del 20 dicembre, l'account Twitter ufficiale di PlayStation ha rivelato a sorpresa la nuova tuta di Spider-Man. "Un certo costume è disponibile in questo momento in #SpiderManPS4, Sì, "quel" costume."Come riporta USGamer, il nuovo costume basato sul film del 2002 è ...