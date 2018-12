Serie C | la nota della Juventus U23 sulla gara con il Pro Piacenza

Serie C - la Sicula Leonzio condanna con fermezza la violenza : la nota del presidente : L’ultima giornata del campionato di Serie C prevedeva la partita tra Sicula Leonzio e Rende, in programma per sabato scorso. Poco prima del calcio d’inizio, un tifoso bianconero si è reso protagonista di un’aggressione ai tornelli di prefiltraggio nei confronti di due steward che avevano il compito di controllare i tagliandi validi per accedere allo stadio. L’aggressore è stato arrestato dalle forze ...