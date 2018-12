Scontri Inter-Napoli | l’annuncio del Questore di Milano | in arrivo provvedimenti durissimi

Morto il tifoso investito durante gli Scontri prima della partita Inter-Napoli. «Pulmini presi d'assalto dagli ultrà» : È Morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Berardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Calcio e violenza - morto interista investito dopo Scontri con i tifosi del Napoli : Non Calcio , ma razzismo dentro lo stadio e violenza appena fuori. È un bilancio di sangue quello non calcistico della partita clou della giornata di Serie A che si giocava il giorno di Santo Stefano. All’interno di San Siro i cori razzisti nei confronti del difensore partenopeo Koulibaly. Fuori dallo stadio gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter e al ferimento di quattro persone. Il 35enne che ha perso la vita è stato ...

Scontri Inter-Napoli - il Questore di Milano : “ecco le pene per la curva nerazzurra” - in arrivo una batosta! : Inter-Napoli, in arrivo pesanti sanzioni per la curva nerazzurra dopo quanto accaduto ieri, il Questore di Milano annuncia provvedimenti Inter-Napoli è stata condizionata dagli Scontri fuori dal Meazza e dai cori razzisti contro Koulibaly, tanto che il Questore di Milano Marcello Cardona è stato costretto ad intervenire e pensa ad utilizzare le maniere forti per contrastare tali eventi. Parlando in conferenza stampa il Questore ha rivelato ...