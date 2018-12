Nanni IIC | Rifiuti a Roma | commissariare la Raggi per manifesta incapacità

romadailynews

(Di giovedì 27 dicembre 2018)– “La situazione suie’ fuori controllo e siamo di fronte ad un’emergenza che haunto livelli mai visti prima”. Ad affermarlo in una nota e’ Dario, coordinatore die Provincia di Italia in Comune. “Ini sono stanchi di vedere la loro citta’ ridotta ad una discarica a cielo aperto. Le foto e i video delle strade invase daiche stanno facendo il giro del mondo sono la certificazione del fallimento di questa Amministrazione incapace di dare risposte concrete e garanzie per il futuro. Da Borghesiana a Prati, da Tor Sapienza a Montesacro, da Primavalle a Portuense il quadro e’ desolante: marciapiedi impercorribili, strade parzialmente impraticabili, discariche a cielo aperto, cassonetti sommersi dai”, osserva“Ini non possono piu’ sopportare questa ...