È Morto Carlo Maria Maggi - condannato come mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia : Carlo Maria Maggi, componente del gruppo neofascista Ordine Nuovo e condannato per essere stato il mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia (1974), è morto a Venezia dove era malato da tempo: aveva 82 anni. Già membro del

Terrorismo : Morto Carlo Maria Maggi - mandante della strage di Piazza della Loggia : Carlo Maria Maggi, noto per fatti di Terrorismo legati all’estrema destra, è morto – secondo fonti delle forze dell’ordine – a Venezia dove risiedeva ai domiciliari perché malato da tempo. Responsabile – secondo lunghe vicende giudiziarie – della cellula veneta di Ordine Nuovo, era membro dell’Msi da cui fu espulso a fine anni ’60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto Terrorismo ‘nero’. ...

Ravenna - il figlio non rientra - escono a cercarlo e trovano Manuel Morto nella “trap-car” : Tragico incidente nella notte in provincia di Ravenna: la vittima è Manuel Scarafile, 19 anni. A trovarlo nella sua Fiat Punto, completamente distrutta, i genitori che hanno allertato i soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare. Su Instagram, l'ultima story a bordo dell'auto con gli amici ad ascoltare musica "trap" poco prima dell'incidente la cui dinamica è ancora da chiarire.Continua a leggere

Morto Carlo Loffredo - era uno dei padri del Jazz Italiano : Nel 1949 Loffredo fondò con Franco Nebbia la Roman New Orleans Jazz Band con la quale si esibì in numerosi spettacoli dal vivo nei locali della capitale e, nei mesi estivi nelle più rinomate località ...

Nicholas Carloni - Morto a 20 anni in un incidente : il papà tra i primi ad intervenire sul posto : Tra i primi a scoprire che il ventenne Nicholas Carloni aveva perso la vita in un incidente stradale è stato il padre, sopraggiunto sul posto pochi minuti dopo lo schianto della Mini Cooper.Continua a leggere

Fusignano. Carlo Panzavolta Morto schiacciato nella Remar a Bosco Mesola : Infortunio mortale sul lavoro a Bosco Mesola (Ferrara). Un uomo di 68 anni di Fusignano (Ravenna) è rimasto schiacciato da

Cagliari. Carlo Marraccini Morto in un incidente a Selargius : Ancora una tragedia della strada in Sardegna. Teatro dell’incidente la 554 all’altezza dell’innesto con la Orientale sarda. Il sinistro stradale è

Morto l’attore Carlo Giuffrè - aveva fatto Geppetto nel Pinocchio di Roberto Benigni : Se ne è andato nella notte di tutti i santi, a poche settimane dal suo novantesimo compleanno, l’attore Carlo Giuffré. Napoletano verace, cresciuto all’ombra (e poi in simbiosi) del fratello maggiore Aldo, con cui divideva la passione e l’eredità del magistero di Eduardo De Filippo, aveva conosciuto il repertorio del maestro fin dall’immediato dopoguerra. In anni recenti, ha preso parte a Se mi lasci non vale, film di ...

