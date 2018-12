LIVE Maccabi-Olimpia Milano in DIRETTA | orario e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’ultima giornata del girone d’andata dell’Eurolega di basket propone la sfida tra gli israeliani delTel Aviv e l’. In classifica i padroni di casa hanno appena otto punti, frutto di sole quattro successi e ben dieci stop, mentre la compagine meneghina ha un cammino in perfetto equilibrio, con sette vittorie ed altrettante sconfitte.La formazione di coach Pianigiani, a punteggio pieno in Serie A, è in piena zona play-off in Europa ed una vittoria questa sera nel match con inizio alle ore 20.05 sarebbe di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino nella manifestazione. Ladella sfida è affidata a Eurosport Player, mentre OA Sport,al solito, vi offrirà latestuale dell’incontro.SEGUIRETEL AVIV –Giovedì 27 Dicembre, ore 20.05Tel ...