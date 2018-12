La Milano di Leonardo e di Warhol a confronto | con “The genius experience” il Cenacolo

Leonardo Di Caprio fa i complimenti a Milano - il sindaco Beppe Sala : ‘Ti aspettiamo’ : Leonardo Di Caprio posta una foto di Milano e delle sue palme su Instagram, complimentandosi per la “svolta verde” e Beppe Sala non se lo fa dire due volte: “Ti aspettiamo qui!” cinguetta il sindaco su Twitter. Nella speranza di vedere l’attore hollywoodiano noto per il suo impegno a favore dell’ambiente (ma anche per la sua avvenenza e per le sue relazioni sentimentali burrascose) passeggiare all’ombra ...

Leonardo DiCaprio elogia Milano" sempre più verde". Sala ringrazia e lo invita in città : Elogio di Milano. Leonardo DiCaprio si congratula con la città sul suo profilo Instagram per il piano 'green' che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "Milano è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventare sempre più verde "in modo significativo", ha scritto l'attore, molto attivo sulle tematiche ambientaliste, postando una foto del Duomo con le palme che decorano il ...

Al via il concorso 'Milano da Vinci' : giovani e new media per raccontare l'eredità milanese di Leonardo : ... come la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la Biblioteca Ambrosiana, il Cenacolo, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e tante altre. Le idee progettuali potranno spaziare dall'...