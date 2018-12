La manovra rischia di essere incostituzionale?

Paolo Savona - la profezia sulla catastrofe economica : cosa rischia l'Italia dopo la manovra : Meno investimenti, meno crescita e più tasse. Così potrebbe essere sintetizzato il rapporto dell' Ufficio parlamentare di Bilancio, «La finanza pubblica dopo l' accordo con la Commissione europea». Una valutazione che segue quanto scritto ieri dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle

manovra - battaglia in Senato : il voto rischia di slittare dopo nuovo stop in commissione : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

manovra - Cottarelli : “Non risolve i problemi sul debito pubblico. Se economia Ue rallenta - Italia rischia recessione” : Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, se da un lato giudica positivamente il fatto che il governo abbia evitato il rischio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai danni dell’Italia, dall’altra sulla Manovra ha un giudizio negativo perché “dal punto di vista dei conti pubblici non risolve i problemi che abbiamo: il debito pubblico rispetto al Pil non ...

manovra - “Niente gare sotto i 200mila euro”. L’operazione vale 6/7 miliardi. Ma rischia di moltiplicare le inchieste : Il governo alza la soglia per gli appalti pubblici da 40 a 200mila euro, con la promessa di sbloccare lavori nei comuni per 6-7 miliardi l’anno. Le gare spazzate via in favore di affidamenti diretti fanno felice il “partito del Pil” ma rischiano di moltiplicare anche le inchieste giudiziarie, come quelle di lunedì a Catanzaro, per appalti sotto soglia. L’annuncio è arrivato domenica sera, in poche righe, ma suggerisce a chi ha ...

Esercizio provvisorio e aumento dell’Iva : cosa rischia l’Italia se non approva subito la manovra : I tempi stringono e l'iter della legge di Bilancio rischia di essere ancora lungo e tortuoso. Ma cosa succederebbe se il Parlamento non approvasse la manovra entro il 31 dicembre 2018? Il rischio è che scatti l'Esercizio provvisorio, il che comporterebbe anche un aumento dell'Iva. Cos'è l'Esercizio provvisorio, come funziona e da quanto tempo non viene utilizzato.Continua a leggere

'manovra - così si rischia di andare a sbattere' : E' la manovra che è sbagliata e non possiamo rompere con la Ue, ciò porterebbe solo svantaggi all'economia italiana costringendoci a imporre nuovi e pesanti tasse'. L'intervista affronta anche il ...

Rischia l'Alfa Romeo suv se la manovra non cambia - FCA pronta a rivedere gli investimenti : Fca è pronta a rivedere radicalmente il piano investimenti presentato nelle scorse settimane, che prevedeva l'attivazione di una linea produttiva a Pomigliano d'Arco destinata a un suv Alfa Romeo più piccolo dello Stelvio. La nuova posizione del gruppo italo-americano guidato dall'ad Mike Manley è stata espressa attraverso una lettera firmata da Pietro Golier, responsabile della parte europea di Fca. Nel testo della lettera si riassumono gli ...

manovra : Confapi Padova - rischia di far rallentare sviluppo Paese : Padova, 12 dic. (AdnKronos) - "Dopo l'incontro con il vicepremier Luigi Di Maio prendiamo atto che c'è questa apertura nei confronti delle imprese, ma è assolutamente tardiva, e visti i precedenti, poco credibile. La dimostrazione è che non è stato ancora presentato un solo decreto attuativo delle n

Fiducia sulla manovra Tria minaccia Lega-M5s : si rischia l'aumento Iva : E anche della maggioranza e del governo che - ufficialmente - ha confermato la Fiducia al ministro dell'Economia. Salvo poi metterlo in difficoltà con una manovra che sembra sempre di più un'...

manovra - Boccia : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : 'Cioè - ha proseguito - quali impatti sull'economia reale avrà la Manovra economica. Se avrà l'impatto solo categoriale ed espansivo, in deficit ndr., e quindi porta il Paese indietro perché realizza ...

manovra - Conte : ‘Fiducia reciproca con Merkel e Macron’. Tajani : ‘Cene e strette di mano ma rischia l’invio della Troika’ : Dice che ha scambiato opinioni con gli altri leader europei, che il clima è buono. Di più: con Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri sostiene ci sia “fiducia reciproca“. Al termine del vertice europeo e nel day after della cena con Jean-Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, il presidente del consiglio Giuseppe Conte prova a ostentare fiducia. “C’è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron ...

