Inter-Napoli | il procuratore Pecoraro | “Per me la partita andava sospesa”

Inter-Napoli - morto tifoso Interista investito da un van di ultrà napoletani : C'è il morto. Non ce l'ha fatta, il tifoso nerazzurro che ieri sera era stato investito da un van in via Novara, a pochi metri dallo stadio di San Siro, prima della sfida tra Inter e Napoli. Si tratta di un tifoso nerazzurro di 35 anni che era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Ca