Focus Ascolti | L' anno solare 2018 | Rai1 al comando

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Siamo giunti al termine dell'e come consuetudine la nostra rubrica divi fornisce i dati di ascolto totali, quelli che vdal gennaio al dicembre, delle reti televisive italiane. I dati sono relativi al totale individui e totale giornata televisiva.Alresta sempreche si conferma la rete più vista dalla popolazione italiana che accende la televisione. Il dato per questoè del 16,75% di share, stabile rispetto allo scorso. E' di oltre un punto di share il distacco con la rete che si piazza al secondo posto e che risulta essere Canale 5, che ottiene in questouna media del 15,61% di share, in flessione dello 0,2%.: L'alpubblicato su TVBlog.it 27 dicembre17:07.