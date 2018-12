Ferragni e Fedez sotto accusa sui social | ' Non rispettate la privacy di vostro figlio'

Chiara Ferragni e Fedez criticati per l'esposizione web di Leone - lei : 'Postiamo l'amore' : Una nuova serie di critiche è piovuta addosso a Chiara Ferragni e Fedez: mentre la coppia si trova in vacanza in montagna, sono stati in tanti ad attaccarli per i troppi video e foto che pubblicano su Instagram con il piccolo Leone protagonista. La fashion blogger si è difesa dicendo che, finché il figlio non sarà maggiorenne, saranno lei e il marito a decidere cosa è meglio per lui, restituendo al mittente tutte le parole poco carine che le ...

Il Natale di Chiara Ferragni e Fedez : sci e relax sulle Dolomiti : Agenzia Vista, Alpe di Siusi, 26 dicembre 2018 Sci, regali e spirito natalizio sui Ferragnez che si sono rifugiati all'Ape di Siusi in Alto Adige. La coppia Chiara Ferragni e Fedez stanno...

La Ferragni si fa una foto allo specchio. Ma dietro c'è Fedez nudo. Il web : "Non voglio vedere il c... di tuo marito" : Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo il Natale in montagna e tra qualche giorno partiranno per le Maldive. Così il piccolo Leone potrà godere sia del freddo che del caldo. Ma in questo clima di ...

Chiara Ferragni - Fedez è nudo nel selfie su Instagram : «Sono sempre pronta mentre lui è ancora nudo». Chiara Ferragni sintetizza in uno scatto il dilemma di molte coppie: perché non si è mai pronti contemporaneamente per...

Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez : il Natale dei Ferragnez sulle Dolomiti [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale con Leone in uno splendido resort sulle Dolomiti: ciò che attira la curiosità dei fan è però quella FOTO hot del rapper censurata dall’influencer Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Lo scenario innevato delle splendide montagne italiane farà da sfondo alle loro ferie ad alta quota. Anche dalle piste di sci, dalla spa e ...

Chiara Ferragni e la foto col pancino - fan confusi : «Sei incinta?». Ma è un vecchio scatto con Fedez : Chiara Ferragni e la foto con il pancino su Instagram. I fan emozionati: «Sei incinta?». Su Leggo.it le ultime novità. L'influencer più famosa del mondo ha...

Ferragni-Fedez e il bacio sotto l'albero. "Amore o pubblicità?" : la stoccata di Roberto Cavalli : Aria di tensione tra due volti simbolo della moda italiana: stiamo parlando di Roberto Cavalli e Chiara Ferragni, tra cui non è mai corso buon sangue. A scatenare una nuova polemica tra i due, la foto scattata sotto l'albero di Natale in galleria Vittorio Emanuele dalla fashion blogger in compagnia di suo marito Fedez. Pubblicato su Instagram, lo scatto ha fornito al celebre stilista un assist per un commento al vetriolo. ...

Roberto Cavalli commenta un post di Chiara Ferragni e Fedez : “Amore o pubblicità?” : Roberto Cavalli proprio non ama Chiara Ferragni. Già a fine novembre lo stilista fiorentino aveva storto il naso di fronte a una foto della fashion blogger italiana più famosa al mondo: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”, aveva scritto a corredo di una foto che ritraeva la Ferragni con in dosso un costume trasparente. Ora il maestro della ...

Roberto Cavalli non crede all'amore fra la Ferragni e Fedez : Che tra Chiara Ferragni e Roberto Cavalli non scorra buon sangue è fatto saputo e risaputo. In più occasioni lo stilista ha attaccato duramente la fashion blogger. Si parla sia di eventi pubblici che ...

Chiara Ferragni e Fedez/ L'affondo di Roberto Cavalli : 'amore o pubblicità?' : Chiara Ferragni e Fedez regalano ai fans una foto d'amore scattata nella Galleria di Milano, ma Roberto Cavalli affonda: 'amore o pubblicità?'.

"La Ferragni tocca il p... di Fedez". E il web rovina la foto romantica : Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia del momento e tutto ciò che fanno finisce sulla bocca di tutti. Ricordate la festa-spreco per il compleanno del rapper milanese? Ecco, quello è solo ...

Chiara Ferragni e la foto romantica con Fedez. Ma i fan notano un particolare hot : «Dov'è la mano?» : di Emiliana Costa Chiara Ferragni e la romantica foto con Fedez , ma i fan notano un particolare hot. L'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram uno scatto in cui è ritratta in compagnia del marito, mentre si stanno per scambiare un tenero bacio. Ai follower però non sarebbe sfuggito un dettaglio piccante. Belen ...

La pasionaria veg Daniela Martani : “Ho scritto a Fedez e Chiara Ferragni perché pubblicizzano pellicce - lui mi ha risposto in privato e…” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La pasionaria veg ha di recente salvato cinque cani a Napoli: “C’erano questi cinque cani legati a catena davanti alla porta di casa situata al piano terra. Mi sono introdotta in questa via e li ho visti, ho chiesto ...

Fedez e Chiara Ferragni : ecco quanto guadagnano. E chi è il più ricco : quanto guadagnano Fedez e Chiara Ferragni? I Ferragnez sono la coppia più amata e seguita del momento, ma anche una delle più ricche. Negli ultimi anni i guadagni della fashion blogger e del rapper sono cresciuti a dismisura e i due sono stati bravi a diversificare gli investimenti, aumentando le entrate in modo furbo. Un punto di svolta è stato rappresentato senza dubbio dal matrimonio, seguito da milioni di follower su Instagram grazie ad un ...