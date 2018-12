Consiglio della Federazione | niente fermerebbe gli USA se volessero attaccare la Siria

55° anniversario dell'Istituzione della Regione Molise - il messaggio del Presidente del Consiglio Regionale Micone : Si comincia nella nuova casa istituzionale e politica dei molisani a parlare di uno sviluppo territoriale che parta dalle peculiarità della popolazione e della vocazione delle diverse aree, per ...

Il discorso natalizio della Regina contiene un Consiglio che dovrebbero ascoltare Kate e Meghan : Nel suo annuale discorso natalizio, la Regina ha esortato le nazioni a rispettare le opinioni l'uno dell'altro. La monarca ha riconosciuto le differenze che esistono in tutto il paese e ha sollecitato le persone a essere più comprensive tra loro. Il suo messaggio, rilasciato a due anni dalla Brexit, risulta perfettamente adatto a esser seguito dalle due cognate, Kate e Meghan, che, secondo quanto ricostruito attraverso i rumors, sembrano ...

Softball - Serie A1 2019 : definita dal Consiglio Federale la data della prima giornata : A margine delle comunicazioni relative alla Serie A1 di baseball, è stata diramata anche la composizione della prima giornata per quel che concerne la Serie A1 di Softball 2019, la cui struttura a 10 squadre era già nota da tempo. Questi gli accoppiamenti del primo turno, che si terrà il prossimo 30 marzo: Saronno-Rheavendors Caronno Poderi dal Nespoli Forlì-Caserta Old Parma-MKF Bollate Collecchio-Metalco Thunders Castellana Tecnolaser Europa ...

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - Mercoledì 19 dicembre, alle ore 13.30, comunque durante la pausa dei lavori consiliari, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per approvare la graduatoria di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR, con riferimento all'anno 2017. Venti eran

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 17 dic. (AdnKronos) - La settimana è caratterizzata dalle sedute del Consiglio regionale nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, (con eventuale prosecuzione giovedì 20 dicembre, alla stessa ora) per l’esame del nuovo Piano Socio Sanitario regionale 2

'Bacchettate' della Corte dei conti e Bilancio regionale approdano in Consiglio Valle : Le relazioni della Corte dei conti su alcune società partecipate, il Documento di economia e finanza regionale , Defr, e i disegni di legge in materia di Bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 sono il tema centrale della riunione del Consiglio Valle in programma martedì ...

Brexit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

Messina - in Consiglio si rinvia la decisione sull'isola pedonale : manca il parere della commissione : Nulla di fatto in consiglio comunale . La discussione sulla delibera per l'istituzione dell'isola pedonale slittata a domani. Ma non affatto certo che l'atto potr essere approvato in 24 ore e quindi ...

“Azzerati i vertici del Consiglio Superiore di Sanità” - nuovo capitolo “della guerra alla scienza” : “In un solo giorno, due nuovi capitoli della guerra alla scienza da parte di Lega e Movimento 5 Stelle”: lo ha dichiarato Giordano Masini di +Europa. “Dopo la rimozione improvvisa e inspiegabile di Roberto Battiston dall’incarico di presidente dell’Agenzia Spaziale, il Governo azzera i vertici del Consiglio Superiore di Sanità“. “‘Siamo il Governo del Cambiamento’, ha detto la ministra della ...

Modica - Consiglio comunale aperto sulla giornata della disabilità : ...di un ascolto più costante da parte delle istituzioni cittadine che devono promuovere incontri e tavoli tecnici per affrontare con costanza e determinazione tutte le questioni che attengono al mondo ...

Xylella : il Consiglio della Puglia boccia l’istituzione Arxia : La gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia non si avvarra’ piu’ dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura. L’Arxia, prevista dalla normativa regionale del marzo 2017, e’ stata infatti affossata oggi dal Consiglio regionale della Puglia con un voto segreto che ha fatto decadere l’intero disegno di legge istitutivo dell’agenzia. E’ ...

Revocato il Consiglio Superiore della Sanità : “E’ tempo di dare spazio al nuovo” : “Il Consiglio Superiore di sanita’ e’ organo di consulenza tecnico-scientifica del ministro della Salute e, dunque, ho deciso di dare un segnale di discontinuita’ rispetto al passato rinnovando la composizione dei 30 membri di nomina fiduciaria. Siamo il governo del cambiamento e, come ho gia’ fatto per le nomine di mia competenza nei vari organi e comitati del Ministero, ho scelto di aprire le porte ad altre ...

La ministra della Salute ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità : La ministra della Salute Giulia Grillo ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità (CSS), il più importante organo di consulenza tecnico scientifica del ministero della Salute. La revoca delle nomine – una