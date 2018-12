Chi perde e chi guadagna con le pensioni

Nibali - il debutto si allontana - Slongo : ‘Se calcoliamo troppo risChiamo di perdere tutto’ : I tifosi di Vincenzo Nibali dovranno pazientare ancora un paio di mesi per vedere in azione il proprio beniamino. Mentre tra una ventina di giorni alcuni campioni inizieranno già la stagione 2019 al Tour Down Under, il leader del Team Bahrain Merida ha cambiato i propri programmi e deciso di posticipare ulteriormente il suo debutto che era previsto inizialmente alla Vuelta Valenciana. Il suo preparatore Paolo Slongo ha parlato del calendario e ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai perde a Chieri ma porta a casa un punto - azzurre sconfitte 3-2 : CRONACA " Parte fortissimo il Club Italia Crai che con un efficacissimo turno di battuta di Populini piazza un break di 6-0. Il tecnico Secchi chiama il time out e riesce a cambiare l'inerzia del ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai perde a Chieri ma porta a casa un punto - azzurre sconfitte 3-2 : La formazione azzurra regalano una prestazione convincente, che tuttavia non basta per portare a casa il bottino pieno La penultima partita dell’anno della Samsung Volley Cup porta in dote al Club Italia Crai un punto conquistato al tie break sul campo di Chieri: 3-2 il finale (19-25, 25-19, 23-25, 25-22, 19-17). Una partita combattutissima che ha visto le azzurrine protagoniste di una bella prova di carattere e di un bel gioco. CRONACA – ...

ScacChi - Mondiale rapid 2018 : Magnus Carlsen perde col numero 1247 del ranking! Che sconfitta del Campione - poi il riscatto : Ha del clamoroso quanto sta succedendo a San Pietroburgo (Russia) dove si sta giocando il Mondiale di Scacchi per quanto concerne le modalità rapid e blitz. Al tavolo si è presentato anche Magnus Carlsen che un mese fa si era laureato Campione del Mondo (modalità “classica”) sconfiggendo lo statunitense Fabiano Caruana. Il norvegese, un vero e proprio mago nelle partite con tempo ridotto (proprio in questo modo era riuscito a ...

Trieste - si sChianta con lo scooter contro un albero : ragazza di 26 anni perde la vita : Vigilia di Natale finita nel sangue: una ragazza di 26 anni, di origini serbe ma residente a Trieste, ha perso la vita ieri sera, intorno alle 23. La Polizia sta cercando di rintracciare la famiglia della giovane donna.Continua a leggere

Vince un milione e li perde un attimo dopo. Da restarci secChi : cosa è successo : Come nel film: “Ho vinto la lotteria di Capodanno”. Ma con un finale ancora peggiore. Se infatti nella pellicola cult degli anni ’80 i soldi finiscono ad una casa di riposo per ciechi stavolta non arrivano da nessuna parte. Quello che resta è solo tanta delusione, specie quando la somma è di un milione. Non è uno scherzo di Carnevale ma un vero e proprio dramma avvenuto in Svizzera ad un uomo, Andreas Burkli, che – scrive la BBC online ...

Reggio Calabria - nudo dentro la gabbia delle tigri/ Felini tentano di sbranarlo : risChia di perdere un braccio : A Reggio Calabria un georgiano si è gettato dentro la gabbia delle tigri del Circo di Lidia Togni per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti.

MANOVRA E POLITICA/ Lega o M5s : Chi ci perde con la legge di bilancio? : Dopo sei mesi di Governo insieme e il varo della legge di bilancio emergono sempre più evidenti le differenze tra Lega e Movimento 5 stelle

Angelo Sanzio - il Ken del Grande Fratello aggredito e picChiato : “Ho avuto paura di perdere l'udito - sono ancora sconvolto” : Prima l’hanno insultato e poi l’hanno picchiato brutalmente: è quanto successo giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia a Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, era in giro con alcune amiche quando all’improvviso è stato aggredito da due sconosciuti. “sono ancora sconvolto” ha raccontato al quotidiano, ricostruendo ...

Manovra 2019 - Chi ci guadagna e Chi ci perde : Ma perde sicuramente spinta e potenza per rilanciare l'economia. Ci sono investimenti pubblici in più , ma molti meno di quelli previsti, perché gran parte vengono congelati a garanzia degli impegni ...

La dieta del lime : come perdere 5 Chili in poChi giorni : Volete perdere peso in pochi giorni? La soluzione arriva direttamente dal Brasile, e si chiama dieta del lime. Questa dieta vi permetterà di perdere ben 5 kg in pochi giorni sfruttando al massimo le proprietà benefiche del lime. Questa pianta è infatti in vero e proprio toccasana non solo per la nostra linea, ma per la nostra salute in generale: il lime contiene una gran quantità di vitamina C che favorisce la digestione e aumenta la produzione ...

Volley : A2 MasChile - Santa Croce perde Taliani ed ingaggia Ferraro : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- Brutta tegola per la Kemas Lamipel Santa Croce che dovrà rinunciare per un periodo ancora non precisato al libero Filippo Taliani che dovrà fermarsi problema all'occhio ...

La manovra gialloverde bastona la classe dirigente che ora è sul piede di guerra. Chi guadagna e Chi perde davvero : Lo chiarisce bene il presidente Giorgio Ambrogioni : "I dirigenti e le alte professionalità si sentono traditi da questa manovra". Dentro l'organizzazione che lui rappresenta, la Cida , si muovono ...

Pensioni - Chi "ci perde" con la manovra : L'intervento sulle Pensioni d'oro era stato messo in preventivo. Meno attesa la proroga della rivalutazione parziale...