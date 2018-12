Borse verso avvio positivo in scia al balzo di Wall Street Spread in salita dopo l' ok

Seduta vivace per le Borse europee protagoniste di un allungo verso l'alto : Finale in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista archivia la Seduta Piazza Affari che ripiana così parte delle perdite accusate la vigilia grazie a ...

Spread in calo a 291 puntiBorse verso un avvio positivo : Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì Segui su affaritaliani.it

Borse europee verso avvio in rialzo su notizie Cina-Usa : Atteso un avvio in rialzo per le principali Borse europee, con la questione commerciale tra Usa e Cina che torna in primo piano. I mercati guardano con uno sguardo positivo alle dichiarazioni del ...