Bollette | da gennaio prezzi in aumento del 2 | 3% per il gas Stabile la luce

Bollette gas non pagate - arriva la nuova prescrizione a partire da gennaio 2019 : Bollette del gas: una vera e propria rivoluzione che favorirà molti utenti che si vedono richiedere il pagamento di importi relativi ad anni passati. Da gennaio 2019 , anche per le Bollette del gas, arriva la prescrizione a due anni. Bollette del gas, rivoluzione a partire da gennaio 2019 Maxi conguagli addio dunque: a marzo 2018 è stato il turno delle Bollette elettriche, a gennaio quello delle Bollette del gas e a marzo del 2019 sarà il turno ...

