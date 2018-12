The Stick | il primo ristorante interamente dedicato al mondo degli spiedini!

Stick Fight The Game è disponibile in anteprima con esilaranti combattimenti tra stickman : Stick Fight The Game è un gioco di azione basato sulla fisica caratterizzato da combattimenti in locale e online tra i personaggi tipici della serie Stickman. Il gioco propone dei combattimenti esilaranti fino a quattro giocatori in 100 mappe divertenti utilizzando dozzine di armi bizzarre che vanno da pistole laser e lanciarazzi a fucili che sparano serpenti e permette di personalizzare il proprio Stickman grazie al nuovissimo avatar ...