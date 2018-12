Steve Bannon - il progetto per una "Accademia del sovranismo" in Italia : Il piano lo rivela nientemeno che il Washington Post, secondo il quale l'ex guru di Donald Trump, Steve Bannon, starebbe lavorando alla creazione di una "accademia del populismo" nel comune di Collepardo, un provincia di Frosinone, tra le mura della Certosa di Trisulti che per secoli ha ospitato i m

Marco Maddalena - Trisulti non diventi la «Certosa di Steve Bannon» : ... interculturale, nella piena disponibilità della comunità locale e degli escursionisti, un avamposto d'Europa per farne un luogo simbolo di idee che non si chiudono al mondo, ma continuano a ...

Steve Bannon contro Papa Francesco : 'Sta con i ricchi e i potenti del mondo' : L'unico che ha il dovere di intervenire per risolvere lo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa degli Stati Uniti è Papa Francesco. Secondo l'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon , non ci ...

Steve Bannon attacca Papa Francesco : "Tenta di denigrare il populismo - è da disprezzare" : Al contrario di quanto aveva fatto finora, questa volta Steve Bannon ha sferrato un attacco frontale a Papa Francesco. Dove? Nel numero in edicola questa settimana dello Spectator edizione americana, in un articolo a firma di Nicholas Farrell, "Bannon va alla guerra contro il Papa".Secondo l''ex stratega della Casa Bianca Francesco è "coperto dal disprezzo" della gente. Bannon non è l'unico cattolico a criticare il Papa, accusato ...

Steve Bannon pronto a diventare il "consigliere politico" di Orban : Nel corso dell'intervista, il politico statunitense ha dichiarato: 'Le elezioni europee saranno una sfida tra due visioni del mondo, ossia tra l'esaltazione del globalismo, promossa da Francia e ...

Usa - Steve Bannon indagato dal Senato. L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e il caso Cambridge Analytica : Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è indagato dal Senato. Una notizia che fa tremare le mura della Casa Bianca a pochi giorni dal 6 novembre, quando gli americani torneranno alle urne per rinnovare il Parlamento nelle elezioni di midterm (dove saranno eletti i nuovi 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato). Secondo quanto riportano alcune fonti investigative L’ex ideologo del tycoon sarebbe ...

Russiagate : il Senato indaga su Steve Bannon : La commissione intelligence del Senato sta svolgendo un'indagine ad ampio raggio sulle attività dell'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon nella campagna presidenziale del 2016. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando tre fonti investigative. La commissione intende accertare cosa sapesse Bannon di Cambridge Analytica e dei possibili contatti tra Mosca e due consiglieri della campagna di Trump, George Papadopoulos e Carter ...

Steve Bannon - "The Movement" scalda i motori per Europee 2019/ Vertice a gennaio : aderisce anche Bolsonaro? : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle elezioni Europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Steve Bannon - offerta-bomba alla Lega : 'I dati segreti con cui vi faccio trionfare alle Europee' : 'L'Italia è il centro dell'universo perché sta ridefinendo la sua politica'. Parola di Steve Bannon , fondatore di The Movement , movimento internazionale lanciato per diffondere il populismo di destra, , si dichiara pronto a offrire tutto il necessario ai ...

Steve Bannon : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni europee 2019 : ex stratega Trump critica Manovra : STEVE BANNON: "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)

Steve Bannon : "Italia centro dell’universo politico"/ Elezioni europee 2019 : "Così vinceranno i sovranisti" : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:54:00 GMT)