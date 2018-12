SCUOLA Hai in classe il figlio del collega? Occhio al decalogo del genitore-insegnante

Centro Degradé Conseil - a SCUOLA per l’hairstyling del futuro : Esibire un perfetto hairstyle è un bisogno comune a milioni di persone nel mondo ogni giorno, a prescindere dal sesso e dalla latitudine, tanto più nell’era dei social dell’immagine come Instagram. Ai professionisti del settore i clienti chiedono sempre il massimo, in termini di prodotti e attenzione alle tendenze. Ecco perché, proprio come in altri segmenti, la formazione costante è un fattore fondamentale per gestire con successo ...