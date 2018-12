Ora portiamo il Cambiamento a BruxellesPronti Manifesto e alleanze per un' Europa

''Dal Ponte M Ora ndi al maltempo : secondo mia moglie portiamo sfiga'' : Durante il suo ''Fratelli di Crozza'', in onda su Nove, il comico genovese Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ''Dormo così poco che devo pagare ...

Crozza - dal ponte MOrandi al maltempo in Friuli - la moglie di Toninelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...