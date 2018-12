Maynard James Keenan non sarà in tour da agosto a ottobre | preferisce produrre il suo vino

Blastingnews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Tutti i cantanti e artisti hanno hobby e interessi ai quali si dedicano con passione: è il caso del leader dei Tool e degli A Perfect Circle,, che produce. Intervistato da "Vice Munchies", ha rivelato che nonindal 1°al 15proprio per dedicarsi alla produzione della sua bevanda.Vestito elegantemente in giacca e cravatta, l'artista statunitense ha concesso l'intervista insieme al suo manager e amico di lunga data, Dino Paredes. La location scelta per l'occasione è stato uno dei ristoranti più raffinati di New York, aperto in autunno da Danny Meyer....