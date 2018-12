Etna | terremoto di magnitudo 4 8 a Catania | 10 feriti | chiuso tratto autostrada

Terremoto a Catania - l’eruzione dell’Etna a distanza ravvicinata dal cratere : il video a 2900 metri : Le immagini, come ha spiegato l’autore, sono state girate a 2900 metri di quota, a distanza ravvicinata da uno dei crateri in attività dell’Etna. L’eruzione del vulcano e lo sciame sismico del 24 dicembre hanno anticipato le più forti scosse registrate questa notte: la più intensa, di magnitudo 4.8, ha causato danni e feriti nei comuni del Catanese. video Facebook/Kostas Tellis L'articolo Terremoto a Catania, l’eruzione ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 : paura a Catania - crolli in provincia e 10 feriti. Chiuso tratto A18 per precauzione : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

Etna - terremoto di magnitudo 4 - 9 nella notte : crolli e feriti - l'incubo dello sciame sismico : L'Etna terremota la Sicilia, dove alle 3.19 della notte tra Natale e Santo Stefano si è registrato un terremoto di magnitudo 4,8, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni in provincia di Catania. Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l'eruzione dell'Etna. Il ce

Etna - terremoto Catania : 190 chiamate alla sala operativa del 112 : Almeno 190 le telefonate giunte, tra le 03:23 e le 7 del mattino, alla sala operativa del 112, il numero unico per le emergenze attivo a Catania, in riferimento al terremoto magnitudo 4.8 verificatosi alle 03:19: 150 sono state smistate ai vigili del fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico, secondo quanto reso noto dal coordinatore nel centro, Nicola Le Mura. Numerose le segnalazioni per crolli, lesioni e per feriti o attacchi di ...

