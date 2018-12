Etna | geologo | “Tanti Comuni non sono dotati di piani di emergenza comunale”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) “Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell’area etnea hanno sempre una media-bassa magnitudo e una profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo significa che l’energia si distribuisce in una superficie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quello di Messina del 1908 o del Belice, hanno una magnitudo inferiore. Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce invece che malgrado questi eventi distruttivi tantinon sianodeidicomunale. Si è partiti inoltre in ritardo con gli studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura già realizzata o da progettare possa rispondere a un terremoto“: lo spiega Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio ...