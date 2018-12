Basket | a Bologna derby della via Emilia

Serie A Basket - 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale - la Reggiana invece cede alla Virtus Bologna : L’Olimpia Milano trionfa anche nel giorno di Natale: i ragazzi di coach Pianigiani passano il 25 dicembre in vetta alla classifica, ancora da imbattuti, dopo il successo su Brescia. Sorride anche Bologna, abile a stendere la Reggiana Dodici vittorie in dodici partite, è questo il regalo che l’Olimpia Milano ha deciso di fare a tutti i suoi tifosi. La formazione guidata da coach Pianigiani non conosce ostacoli sul suo cammino e passa il ...

Basket - Serie A 2019 : Virtus Bologna-Reggio Emilia 81-69. Le V nere ringraziano Punter - decisivo nel finale : La Virtus Bologna batte Reggio Emilia per 81-69 nel terzo anticipo della 12ma giornata della Serie A di Basket al termine di una partita a lungo condotta, ma che gli ospiti avevano raddrizzato a meno di due minuti dal termine prima che Punter si ergesse a salvatore della Patria siglando nel finale otto dei 21 punti che gli consegnano il titolo di MVP della sfida nonché quello di top scorer. Nel primo quarto inizio scoppiettante e grande ...

Virtus Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia - Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Non solo la NBA, ma anche la Serie A di basket vivrà il suo Christmas Day. La giornata natalizia verrà chiusa dal derby Emiliano tra la Segafredo Virtus Bologna e la Grissin Bon Reggio Emilia. Bologna è in piena lotta per un piazzamento nelle Final Eight di Coppa Italia e ha bisogno di due punti per entrare tra le prime otto della classifica, mentre Reggio Emilia si trova attualmente all’ultimo posto e sta vivendo una stagione veramente da ...

Basket - Serie A 2019 : a Natale due derby lombardi e uno emiliano. 25 dicembre con Varese-Cantù - Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia : A nove anni dal primo tentativo di giocare anche il giorno di Natale, effettuato dalla Virtus Bologna nel 2009, la Serie A torna a sperimentare quella che in NBA è una tradizione pluridecennale ormai consolidata. Stavolta le partite saranno tre, tutte all’interno di uno dei triangoli storici del Basket italiano: Varese-Milano-Bologna. Andiamo a vedere cosa c’è da attendersi dal trittico natalizio. OPENJOBMETIS VARESE-ACQUA S. ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte Ludwigsburg nonostante le difficoltà - Bologna sconfitta in volata a Ostenda : Basketball Champions League 2018-2019 agrodolce per i colori italiani nell’odierno nono turno. La Sidigas Avellino batte, pur tra le tante difficoltà societarie di questo periodo, i tedeschi di Ludwigsburg per 82-76 con una buona prova di squadra, mentre per la Segafredo Virtus Bologna c’è la sconfitta sul filo di lana a Ostenda per 77-76, la seconda del proprio cammino europeo dopo quella della scorsa settimana a Klaipeda contro il ...

Basket - Champions League 2018-2019 : complesso nono turno in Israele per Venezia - Avellino e Bologna tra stati d’animo opposti : Si gioca tra questa sera e domani la seconda giornata di ritorno della prima fase per la Basketball Champions League 2018-2019, ancora ben lontana dal tempo dei verdetti. Le tre italiane impegnate ci arrivano ognuna in modo del tutto diverso e particolare, per la massima parte a seguito delle vicende del nostro campionato. HAPOEL UNET HOLON-UMANA REYER Venezia (Martedì 18 dicembre, ore 20:00) L’unica sfida con un’italiana impegnata ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...