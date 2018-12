A San Siro il big match di giornata Inter - Napoli Tornano Milik e Allan

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Ancelotti-San Siro nove anni dopo : in 62mila per la sfida al Napoli : Sono passati quasi nove anni dall'ultima volta, quel 24 febbraio del 2010 che segnò il suo primo ed ultimo ritorno a casa da avversario. Carlo Ancelotti e San Siro, un amore lungo tredici anni e ...

Giordano : 'Che fenomeno Meret! Ma a San Siro giocherà Ospina' : Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. 'Credo che giocherà Ospina in porta e Milik in avanti. Meret come Ghoulam, ha bisogno di un'alternanza che ne tuteli l'integrità. Detto ciò, credoo che ...

Inter Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni mi preoccupa'/ Il Presidente accende polemiche per la sfida di San Siro : Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire per le designazioni di Inter Napoli, convinto che Pier Silvio Mazzoleni non fosse la scelta giusta.

Inter Napoli - lo 'strano' Natale di Ancelotti : ritorno a San Siro - Spalletti l'eterno rivale : Un anno fa, di questi tempi, Maurizio Sarri superava 3-2 la Sampdoria e manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus in vetta alla Serie A. Diventerà campione d'inverno una settimana più tardi, 1-0 ...

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 0-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa gela San Siro : Vittoria dei viola per 1-0 con gol firmato da Federico Chiesa. Fiorentini di nuovo in corsa per l'Europa

Milan - sprofondo senza fine : a San Siro la Fiorentina passa 1-0. Il Napoli sale a -5 dalla Juventus : Prima la disfatta di Atene con l'Olympiacos, poi lo zero, di gioco, idee, col, fantasia, divertimento, di Bologna, infine la sconfitta interna di oggi a San Siro con la Fiorentina. senza contare lo 0-...

Serie A : Napoli batte di misura la Spal - Viola sbancano San Siro : Nell'anticipo la Lazio ha battuto 3-1 il Cagliari Milan-Fiorentina 0-1 LA CRONACA LIVE Napoli-Spal 1-0 Udinese-Frosinone 1-1 LA CRONACA LIVE Genoa-Atalanta 3-1 LA CRONACA LIVE Empoli-Sampdoria ...

Milan ko a San Siro - vincono Napoli - Samp e Genoa : Natale amarissimo per Rino Gattuso. Milan-Fiorentina 0-1. Chiesa segna un gran gol e il Diavolo scende al 5° posto. I

Milan è crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...

Milan-Fiorentina 0-1 La Diretta Chiesa lascia di sasso San Siro : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Fiorentina - Antognoni : 'Giocare a San Siro non è mai facile' : Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni , ha parlato a Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Milan : 'Sappiamo che ci aspetta una partita dura come ormai tutti i match di serie A. In particolare giocare a San Siro è sempre difficile'.