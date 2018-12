Woody Allen azzerato dalla biondona | Cosa mi fece quando avevo 17 anni

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ Rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt: "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

L'ex modella Engelhardt : «Stavo con Woody Allen quando avevo 16 anni e lui 41»

“Feci sesso con Woody Allen. Avevo 16 anni ma non ho rimpianti” : la rivelazione di un’ex modella : “Ho avuto una lunga relazione con Woody Allen, iniziata quando Avevo 16 anni. Lui non mi ha mai chiesto l’età, ma sapeva che andavo al liceo”. A parlare è l’ex modella Babi Christina Engelhard, in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, in cui rivela la sua relazione con il grande regista all’epoca dei fatti 41enne. Christina, che oggi ha 59 anni, ha raccontato alla rivista che la loro relazione sarebbe durata 8 anni, dal 1976 al ...

