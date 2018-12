Palermo | titolare del pub Fabbrica 102 picchiato e derubato

Palermo : titolare pub pestato - identificato e denunciato aggressore : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - E' stato identificato l'aggressore di Giovanni Caruso, il titolare del pub di Palermo pestato domenica notte sotto casa sua. Si tratta di un commerciante 30enne palermitano, denunciato in stato di libertà per lesioni personali. I carabinieri del Comando provinciale, co