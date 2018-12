Natale | la festacosta | spesi a tavola 2 | 4 mld | La frutta batte i dolci

tgcom24.mediaset

: Natale la festa...costa: spesi a tavola 24 mld Frutta e verdura battono anche i dolci - #Natale #festacosta:… - zazoomnews : Natale la festa...costa: spesi a tavola 24 mld Frutta e verdura battono anche i dolci - #Natale #festacosta:… -

(Di martedì 25 dicembre 2018) Gli italiani hanno speso aquasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di. Pesce e carne hanno pesato per circa 900 milioni di euro, 430 milioni di euro sono statiper spumante, vino ed altre bevande, 280 milioni di euro per i