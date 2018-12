Il 24 dicembre 1988 iniziarono le sessioni di Bleach | il primo album dei Nirvana

optimaitalia

(Di martedì 25 dicembre 2018)Tra stelle di Natale, neve, Santa Claus e leccornie sfornate in tutte le case, un pugno di ragazzi molto giovani si era rintanato per iniziare la prima session deldeiche la storia ricorderà per sempre come "". Era il 24e ai Reciprocal Recording Studios già si consumavano le prime 5 ore di registrazione della storia del grunge. Alla produzione c'era Jack Endino, lo stesso che lavorò con i Soundgarden, i Tad e gli Screaming Trees.Nella formazione di allora, deifacevano parte Kurt Cobain, Krist Novoselic e Chad Channing alla batteria, ma tre tracce - Floyd the barber, Paper cuts e Downer - erano state registrate con Dale Crover, batterista dei Melvins. Endino programmò 30 ore di registrazione con un preventivo di 606,17 dollari di cui, però, la band non disponeva. Fu in quel momento che entrò in gioco Jason Everman, nome che compare ...