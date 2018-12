Gli americani analizzano versione aggiornata dell' elicottero russo Mi-28

Solstizio d’Inverno 2018 : dall’architettura ai giochi alle cerimonie - ecco come Gli indigeni americani festeggiano il giorno più breve dell’anno : Il Solstizio d’Inverno avviene nello stesso momento per tutti, in ogni parte del mondo, e quest’anno nell’emisfero settentrionale si verifica proprio oggi, 21 dicembre, precisamente alle 23:23 (ora italiana). Il Solstizio d’Inverno si verifica ogni anno quando il sole raggiunge l’inclinazione di -23,5°C, ossia quando il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole, determinando le minori ore di luce solare dell’anno. Durante il Solstizio ...

Gesuiti americani pubblicano lista di preti pedofili a partire daGli anni '50 : Una lista di preti Gesuiti statunitensi accusati di pedofilia (probabilmente 13) è stata diffusa nello Stato del Maryland dall'ordine gesuita. Si tratta di prelati che hanno abusato e molestato bambini a partire dagli anni '50. I preti sotto accusa erano all'interno di strutture dedicate ai minori o ai giovani, come scuole, chiese ed università, ed erano sparsi in ben otto stati della federazione. Una lista che diffonde i nomi dei preti pedofili ...

Aprilia Tuono RR moto più cool secondo Gli americani : Per gli americani la moto ideale è italiana: per il secondo anno consecutivo Aprilia Tuono è scelta da Cycle World Magazine come la moto migliore. La più cool, si legge nella motivazione che la premia “Best Standard Bike” per il 2018. Aprilia Tuono V4 1100 RR è stata riconosciuta quale moto “totale”, in grado di […] L'articolo Aprilia Tuono RR moto più cool secondo gli americani sembra essere il primo su motoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Sorpresa - aGli americani di Blackrock fa più paura il debito dei tedeschi : L'intervento di giovedì scorso del presidente della Bce, Mario Draghi, è andato a segno. Perchè ai piani alti di Blackrock è partito il "contrordine, compagni": comprare Btp, vendere Bund tedeschi.Parliamo della più grossa società di investimento al mondo, capace di spostare masse di miliardi di dollari con un clic. Una sorta di esploratore del mercato che, quando suona la carica, viene seguito a ruota dagli altri investitori internazionali, ma ...

Americani sicuri : Aprilia Tuono è la moto miGliore : Gli Americani non hanno dubbi, la moto da desiderare è italiana. Per il secondo anno consecutivo Aprilia Tuono è stata scelta come moto migliore da Cycle World Magazine, la rivista di riferimento per ...

MiGliori Liquidi Sigaretta Elettronica 2019 : americani - Marlboro - con e senza nicotina : I Liquidi per la Sigaretta Elettronica sono tutti uguali? È possibile trovarne senza nicotina? Oggi risponderemo insieme a queste domande. Liquidi per la Sigaretta Elettronica: sono veramente tutti uguali? Da quando fumare non è poi così tanto inusuale, possiamo dire che c’è un’altra moda che ha preso il sopravvento: ovvero quella delle sigarette elettroniche. Se prima fuori dai ristoranti, fuori dai locali o semplicemente per la strada, si ...

Diktat della Cassazione aGli americani : il Lisippo deve tornare in Italia : L'Atleta di Fano di Lisippo è Italiano e in Italia deve ritornare. La Corte di Cassazione ha scritto quella che dovrebbe essere l'ultimo atto di un caso giudiziario che si è trascinato a lungo.Il Getty Museum di Malibu, in California, dovrà restituire all'Italia la celebre scultura bronzea dello scultore greco del IV secolo a.C., ripescato al largo delle coste adriatiche nel 1964 e acquistato dal museo statunitense 13 anni dopo. Nel 2010 il gip ...

Bloomberg : la Turchia costretta a sceGliere tra S-400 russi e caccia americani - : BI: perché in tutto il mondo "hanno paura" degli S-400 russi "Se la Turchia vuole rimanere nel programma degli F-35, deve rifiutare di ricevere i sistemi S-400" ha detto Inhofe. Come ricorda il ...

Un ex manager accusa Facebook di discriminare Gli utenti afroamericani : Mark S. Luckie (foto dal profilo Facebook) Secondo un ex manager di Facebook, Mark S. Luckie, il social network non sta tutelando utenti e dipendenti afroamericani. L’accusa è messa nero su bianco in un lungo post che il responsabile ha affidato proprio alla piattaforma. “Facebook un problema con le persone di colore”, è l’esordio del messaggio di addio di Luckie. Luckie si è occupato di gestire le relazioni con gli influencer che ...

ConsiGli per americani a Roma : I nuovi posti finiti nella rubrica “36 ore” del New York Times, pensati per stranieri ma forse buoni anche per qualcuno di noi

Gas - lo sbarco deGli americani accende il mercato europeo : Il vero problema è che le leggi dell'economia non avvantaggiano il gas americano: le forniture tendono a raggiungere l'Asia, dove spuntano prezzi migliori, e comunque solo occasionalmente riescono a ...

Spazio - il capo dell’agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “così scopriremo se Gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...

Giorno del Ringraziamento - cosa festeggiano Gli americani? : LA GIORNATA1621PELLEGRINIANCHE GLI INDIANII PRESIDENTIIL NOME DEL TACCHINOMENUDA DOVE VIENE IL TACCHINOPARATA E TRADIZIONINegli Stati Uniti è una delle feste più importanti dell’anno, quella che apre la stagione del Natale. Le sue origini sono legate all’arrivo dei padri pellegrini e all’incontro con i nativi americani. Una storia spesso raccontata solo dal lato di chi scese dal Mayflower. La festa ha origini cristiane, ma si è universalizzata ...

Domani è il Giorno del Ringraziamento : ecco cosa mangiano Gli americani e quanto inquinano il pianeta in un solo giorno : Il menu del giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving Day, che vedrà le famiglie americane riunirsi intorno alla tavola, riverserà nell’ambiente ben 22 chilogrammi di CO2. Sono infatti tantissime le emissioni medie di anidride carbonica causate dal coltivare e allevare i cibi per il pasto di questo importante giorno, e poi dal cucinarli. A quantificate l’inquinamento dovuto al giorno del Ringraziamento sono stati i ricercatori della ...