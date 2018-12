Italia - è un anno da 7. Sport invernali e European Championships eccellenti - Molinari super. Ma atletica e sport di squadra… : Il 2018 volge al termine ed è tradizionalmente tempo di bilanci: che anno è stato per lo sport Italiano? Nei grandi eventi stagionali il Bel Paese ha ben figurato. Alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 maturarono 3 medaglie d’oro tutte al femminile, conquistate da Sofia Goggia, Michela Moioli ed Arianna Fontana, e 10 podi complessivi: un bottino superiore alle pessimistiche attese della vigilia che hanno messo in risalto una ...

Euro - l’Italia perde potere d’acquisto. Ma non è colpa della moneta unica : Nel ventennale della moneta unica, un'elaborazione Ref evidenzia che l'Italia è l'unico Paese tra i big dell'Eurozona a registrare una perdita secca del potere d'acquisto rispetto al 1999. La colpa non è dell'Euro, che in questo periodo non ha infiammato l'inflazione. La Spagna, del resto, dove il carovita è stato più elevato che da noi, ha visto aumentare il potere d'acquisto di quasi il 16%. Il problema italiano è piuttosto il ...

l'Euro ad aver provocato i problemi economici dell'Italia? - : Ma le svalutazioni effettuate hanno permesso all'economia di rimanere competitiva", spiega Marco Valli, capo economista di UniCredit SpA a Milano. Le imprese italiane vengono "finalmente ascoltate" ...

La tassa sulle rimesse degli immigrati in Italia Euro che indigna i buonisti : I buonisti sono sul piede di guerra. Su Repubblica è partita la campagna contro la 'tassa punitiva e xenofoba' che entrerà in vigore dal prossimo primo gennaio. Introdotto con il decreto fiscale, ...

Hamsik : 'Napoli tra i top club d'Italia ed Europa. Orgoglioso dei miei record in azzurro' : In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...

Maltempo Veneto : donazione di 500mila Euro dalla Banca d’Italia : Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha deliberato l’erogazione di un contributo liberale di 500 mila euro da destinare alla Regione del Veneto per gli interventi a favore delle famiglie e delle comunità locali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre-novembre 2018. Lo ha comunicato, con una lettera inviata al Presidente Luca Zaia, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. “Al Governatore Visco e all’intera ...

Paolo Savona riapre il fronte Europeo : Ue consenta di investire di più o l'Italia non rispetterà le stime di crescita : "La politica si nutre di realismo e l'accordo raggiunto con la Commissione europea porta chiara questa impronta". Paolo Savona commenta così il compromesso raggiunto con Bruxelles sulla legge di bilancio, aggiungendo però che "una politica che non sia ispirata da una politeia, una forma condivisa di organizzazione del bene comune, non ha lunga vita".Il ministro delle Politiche Comunitarie scrive un editoriale su MilanoFinanza ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : la Final Eight si disputerà a Spalato! Italia ad un passo dalla qualificazione : Buonissime notizie giungono per l’Italia della Pallanuoto: la Final Eight dell’Europa Cup si terrà a Spalato, in Croazia, con la compagine balcanica che diviene così già qualificata, in qualità di Paese ospitante, alla manifestazione. Tira un sospiro di sollievo il Settebello, che vede così scongiurata l’ipotesi che l’assegnazione andasse alla Francia. In quel caso infatti dal girone degli azzurri oltre alla compagine ...

Eurosport festeggia il Basket Day : a Natale il grande basket italiano : Eurosport basket day Natale. Si avviicnano le festività Natalizie, ma nemmeno il 25 dicembre gli appassionati di sport avranno il tempo per annoiarsi. Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana, infatti, saranno sei lesquadre che scenderanno in questa particolare giornata in cui molti di noi trascorreremo con amici e parenti. Sono infatti in […] L'articolo Eurosport festeggia il basket Day: a Natale il grande basket ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia in prima fascia - evitate le grandi potenze continentali : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e questa sarà una stagione da ricordare per il Calcio femminile Italiano. Dopo 20 anni la selezione nazionale prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, ...

Europee - neanche Toti di Forza Italia crede alla candidatura di Berlusconi : Toti consiglia a Silvio Berlusconi di non candidarsi alle Europee, un fallimento quasi certo “È una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee. Il presidente in passato ha fatto tante battaglie, con grande successo e onore, ma credo che oggi Fi non sia nelle condizioni ottimali per questa corsa”. Lo ha dichiarato una intervista all’Adnrkonos il governatore della Liguria Giovanni Toti, ...

Salute - antibiotici : Italia maglia nera in Europa per eccessivo consumo : Ancora troppo alto risulta il consumo di antibiotici in età pediatrica nel nostro Paese. Solo lo scorso anno sono state acquistate 12 milioni e 800 mila confezioni di questi medicinali. E in totale sono oltre 2,8 milioni di bimbi che li hanno utilizzati. Numeri rilevanti che collocano l’Italia ai primi posti in Europa. Per invertire questa tendenza la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) promuove da alcuni mesi la campagna nazionale I ...

Vino - Cribis : Italia primo produttore - giro d’affari pari a 10 - 4 miliardi di Euro : Il comparto vitivinicolo conta oltre 310.000 imprese operanti nella fase agricola e più di 1.800 aziende attive nella fase di trasformazione industriale. Il comparto impiega oggi, a livello industriale, complessivamente circa 13.000 persone e genera un giro d’affari pari a circa 10,4 miliardi di euro. Dati che fanno dell’Italia il primo paese produttore di Vino al mondo. A tracciare una fotografia delle imprese Italiane del settore ...