È guerra fra i pescatori cileni e i leoni marini protetti 

La «guerra totale» di Francesco alla pedofilia : Una vicenda enorme che ha portato Francesco a convocare a febbraio 2019 a Roma i capi di tutte le conferenze episcopali del mondo per rinforzare le iniziative da prendere e portare avanti, la Cei sta ...

“Fedez e Francesco Facchinetti pronti a collaborare”? Dopo una guerra durata per anni la pace sarebbe fatta : “Il mio paese chiama Facchinetti figlio d’arte, come andare da McDonald’s e dire vado al ristorante”, canta in Generazione Bho il rapper Fedez. Tra diverse frecciatine e stoccate social l’assenza di simpatia tra il marito di Chiara Ferragni e il conduttore-manager era cosa nota. Secondo King, magazine di Fabrizio Corona, la guerra tra i due sarebbe proseguita per anni e si sarebbe conclusa nei giorni scorsi Dopo aver stipulato un accordo ...

'Ndrangheta : bloccata guerra fra clan - arresti nel Crotonese : Erano pronti a iniziare una nuova guerra di mafia per il controllo del territorio. Con le accuse di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, tentata rapina, incendio, porto e detenzione illegale di armi e munizioni e illecita concorrenza con minaccia aggravata dal metodo mafioso, numerosi elementi appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di Isola Capo Rizzuto, Crotone e Petilia Policastro, sono stati ...

La guerra fra i bifolchi e le élite : In una intervista rilasciata a Le Figaro, il filosofo Alain Finkielkraut dice la sua sui gilet gialli e sulla crisi di cui sono sintomo. “La classe media e le classi popolari vivono in Francia in un doppio stato di insicurezza economica e culturale. Questa gente comune è stata cacciata dalle metropo

'Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra'. Almeno sfruttiamo il tempo : Tra un anno saremo allo stesso punto, anzi peggiore, con l'economia che non sarà migliore, con il QE che sarà passato, con richieste di bilancio ancora più assurde , teoricamente di un deficit al ...

Attacco al mercato di Natale in Francia : «Raffiche di mitra sulla folla - sembrava un film di guerra» : STRASBURGO - «Mio figlio è lì, in centro, vi prego fatemi passare, vi prego, vi prego. Non ho notizie e ho paura, tanta paura». Un lampo attraversa lo sguardo di Annie, una...

L'era del Generale commissario inizia male. Fra Toma e M5S è guerra aperta : "Nessuno sconto" foto : Giulia Grillo non ha mai offeso i molisani , semmai ha deciso di tutelarli sottraendo la materia sanitaria alla politica che negli ultimi anni l'ha distrutta. La Sanità ha bisogno di tempo e ...

Captain Marvel - nel nuovo trailer la guerra fra Kree e Skrull : Sono giorni di particolare fermento per il Marvel Cinematic Universe: mentre molti fan erano convinti che il nuovo trailer di Avengers 4 sarebbe arrivato negli scorsi giorni (e probabilmente arriverà invece nei prossimi), un po’ a sorpresa è stato diffuso invece il nuovo trailer di Captain Marvel. Il film interpretato dalla premio Oscar Brie Larson nei panni della prima eroina ad avere un film tutto suo nell’universo Marvel ci svela ...

Dalla guerra al compromesso. "Ora l'infrazione va evitata" : Con il Pil in calo e l'economia in frenata, c'è il rischio di una recessione, ha denunciato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rilevando che 'potremmo tornare alla crisi, i dati ci ...

Regno Unito - fratellini siriani bullizzati dai compagni di scuola : erano fuggiti dalla guerra : L'aggressione xenofoba ai danni di due ragazzini siriani ha scioccato l'Inghilterra. I fatti sono avvenuti in una scuola di Huddersfield. La famiglia è rifugiata politica nel Regno Unito dal 2016 dopo esser fuggita dalla guerra civile grazie all'Onu. Ed ora starebbe pensando di lasciare il paese: "Siamo troppo scioccati".Continua a leggere

Ecco "Paradise Falls" - l'Arcadia americana fra guerra - pace e indiani : Per nostra fortuna i libri di Don Robertson vanno dalle trecento pagine in su. Così, leggendoli, abbiamo meno tempo per pensare a quanto saremo dispiaciuti, dopo averli terminati. Ma quel momento, il momento di voltare l'ultima pagina, ogni volta arriva troppo presto. Perché? Il motivo è semplice. Anzi, usiamo la parola giusta: "ordinario". È la parola usata da uno che se ne intende. "Gli editori vogliono personaggi ordinari solo in situazioni ...

Francesco Guccini : "Il Che tornerà? Forse torna qualcuno dall'altra parte - purtroppo. Prima c'era una rabbia sana - oggi è una guerra tra poveri" : "Se penso ancora che "il Che" un giorno tornerà? Qui da noi è difficile, anzi torna qualcuno dall'altra parte, purtroppo": con queste parole, Francesco Guccini ha descritto il periodo che sta attraversando il nostro Paese. Intervistato da "I Lunatici", programma in onda su Rai Radio2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il cantautore ha toccato diversi temi, come quello della fede, dei social, delle nuove generazioni e ...

Italia e Francia in guerra su Leonardo Da Vinci : Gli investitori esteri hanno scaricato 1,5 miliardi di titoli di Stato Italiani Londra, 20 nov 08:41 - (Agenzia Nova) - Gli investitori esteri nel mese di settembre si sono disfatti di titoli di Stato dell'Italia per un valore netto totale di 1,5 miliardi di euro: lo scrive il quotidiano economico b

La Grande guerra di Macron per reindustrializzare la Francia ("Gilet Jaunes" permettendo) : Per il presidente Macron la vera Grande Guerra, non quella del centenario appena celebrato con una itinérance mémorielle - una trasferta di una settimana nei paesini del nord-est della Francia da Verdun a Compiègne, la geografia del conflitto che massacrò milioni di francesi tedeschi inglesi - ma quella per reconquête industrielle, come la chiamano, cioè l'avvio (o il riavvio) di una politica industriale ...