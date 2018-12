Atalanta-Juventus | Allegri | ' Cristiano Ronaldo non giocherà | lo voglio al top a marzo

Atalanta-Juventus - Allegri si sbilancia : la decisione su Ronaldo e le ultime dall’infermeria : Si avvicina la gara di campionato tra Atalanta e Juventus, importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, novità anche su Ronaldo: “Ci sono tre punti da portare a casa, sarà un clima diverso da tutti gli altri anni, ma noi dobbiamo rendere tutto il più normale possibile. Il mio primo ricordo di Natale da bambino? Non me lo ricordo, però ricordo una foto su un cavallo a dondolo, con me tutto ...

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Voglio avere Cristiano Ronaldo al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: "Ronaldo domani sarà in panchina , guarderà la partita insieme a me. Sono contento di ciò che sta facendo, leggevo un po' di statistiche e vedevo che questa è la ...

Atalanta-Juventus - Gasperini sogna lo sgambetto : 'Cristiano Ronaldo in campo sarebbe regalo per gli appassionati' : L'auspicio di vedere in campo l'avversario più atteso, la voglia di fermare la marcia di una squadra sin qui quasi inarrestabile. Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha anticipato sui ...

Atalanta-Juventus - non è certo il turno di riposo di Ronaldo… : Si avvicina la 18^ giornata del campionato di Serie A, una giornata che può dare importanti indicazioni per le zone alte della classifica, la Juventus impegnata sul difficile campo dell’Atalanta. Fino al momento il percorso della squadra di Massimiliano Allegri è stato impressionante, solo vittorie ed un pareggio nella gara di campionato contro il Genoa, adesso l’obiettivo è quello di provare ad allungare ulteriormente in ...

Atalanta-Juventus - Gasperini non ha paura di CR7 : “lo voglio in campo” : Cristiano Ronaldo in dubbio per Atalanta-Juventus dopo che Allegri ha annunciato un turno di stop durante queste feste per CR7 “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un’attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”. Gian Piero Gasperini non ha paura di CR7 e lo vorrebbe in campo domani contro la sua ...

Il Boxing day in Serie A - la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta : il Milan si gioca panchina e credibilità - emozioni forti in Inter-Napoli : Si avvicina sempre di più il Boxing Day, la Serie A continua a regalare grande spettacolo e la giornata di Santo Stefano si preannuncia scoppiettante, si gioca il 18esimo turno del massimo campionato italiano. Nel primo match in campo Frosinone e Milan, partita che può essere considerata importantissima, i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento molto difficile, ...

Atalanta-Juventus si gioca a Santo Stefano. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Serie A scende in campo nella giornata di Santo Stefano per la 18esima, e penultima, giornata del girone di andata del campionato 2018/19. Tra i match più importanti di questo Boxing Day all’italiana, ovviamente, ci sarà un ghiottissimo Atalanta-Juventus. La sfida dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo si giocherà domani alle ore 15.00 per un pomeriggio di alta classifica. Nelle ultime due edizioni di questo match il ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Atalanta-Juventus probabili formazioni : fuori Ronaldo - sorpresa in difesa : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di mercoledì tra Atalanta e Juventus. Per l’occasione, Massimiliano Allegri si affiderà al solito 4-3-3, con qualche novità di formazione praticamente in ogni reparto. In porta giocherà Szczensy, mentre in difesa potrebbe esser concesso un turno di riposo ad uno tra Bonucci e […] L'articolo Atalanta-Juventus probabili formazioni: fuori ...

Serie A - l’Atalanta ospita la Juventus : ecco dove vedere la gara in Tv : Nel pomeriggio di Santo Stefano, il primo "Boxing Day del calcio italiano, la Juventus già campione d'inverno sfida in trasferta l'Atalanta L'articolo Serie A, l’Atalanta ospita la Juventus: ecco dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - contro l'Atalanta ci sarà un po' di turn-over : niente operazione per Cuadrado : Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro per la Juve. I bianconeri, infatti, si sono dati appuntamento alla Continassa per preparare il match contro l'Atalanta del giorno di Santo Stefano. Mercoledì, la Juventus potrebbe presentare alcune novità di formazione, in particolare in attacco si profila un turno di riposo per Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7 non è da escludere che possano rifiatare anche Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci. Ogni ...

Probabili formazioni Atalanta – Juventus - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Atalanta – Juventus, Serie A 26/12/2018I bergamaschi ospitano i primi della classe, che in stagione mantengono un’invidiata imbattibilità e un ruolino di marcia davvero incredibile. Sarà una bella sfida tra due squadre che giocano con fluidità anche se probabilmente mancheranno diversi protagonisti per squalifiche e turnover.BERGAMO – Gasperini deve inventarsi la linea dei difensori davanti a Berisha: saranno, ...

