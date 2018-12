Volley | gli orari delle partite del 26 dicembre SuperLega a Santo Stefano | programma

Volley femminile serie A1 2019 - undicesima giornata. Novara e Scandicci : all’inferno e ritorno. Conegliano guadagna terreno : All’inferno e ritorno nel giro di cinque set: la capolista Novara e Scandicci vedono i sorci verdi rispettivamente nel big match di Busto Arsizio e nel derby con Firenze prima di ritrovare la retta via e di piazzare le rimonte vincenti che sono un gradito “buon Natale” ai propri tifosi ma il Natale più bello lo passa Conegliano che schianta Cuneo in tre set e torna a guadagnare terreno dopo i passi falsi delle scorse ...

Volley femminile serie A1 2019 - undicesima giornata. Novara e Scandicci : all’inferno e ritorno. Conegliano guadagna terreno : All’inferno e ritorno nel giro di cinque set: la capolista Novara e Scandicci vedono i sorci verdi rispettivamente nel big match di Busto Arsizio e nel derby con Firenze prima di ritrovare la retta via e di piazzare le rimonte vincenti che sono un gradito “buon Natale” ai propri tifosi ma il Natale più bello lo passa Conegliano che schianta Cuneo in tre set e torna a guadagnare terreno dopo i passi falsi delle scorse ...

Natale rossoazzurro : la festa e gli auguri del Casarano Calcio e Volley : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

SuperLega Volley oggi - il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si svolgerà interamente oggi, domenica 23 dicembre, la tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. La capolista Perugia affronterà un avversario insidioso Come Milano alla ricerca di un successo per chiudere in testa al giro di boa della stagione. Trasferta complicata per Trento, che se la vedrà con Monza reduce dalla vittoria su Siena. Occhi puntati anche a Vibo ...

Beach Volley : decise le coppie azzurre e gli staff per il 2019 : ROMA- In vista della prossima stagione di Beach Volley sono stati definiti gli staff che seguiranno le sei coppie azzurre. Nel settore maschile i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Si giocherà interamente domenica 23 dicembre la tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale per la pallavolo maschile. Perugia proverà a superare Milano per chiudere in testa al giro di boa della stagione. Trento sarà invece impegnata nella difficile trasferta a Monza. Esordio per Fefé De Giorgi sulla panchina di Civitanova, salita al terzo posto in classifica, nella trasferta a Vibo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci - giornata storica! Prima vittoria in Europa - sbaragliato il Lodz : Questa serata verrà ricordata a lungo dai tifosi di Scandicci e da tutta la società: giovedì 20 dicembre 2018, il giorno della Prima vittoria del club in Europa. Le toscane hanno sconfitto il Commercecon Lodz per 3-0 (25-10; 25-23; 25-23) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile e hanno così incamerato il primo successo di sempre in una competizione internazionale, esultando davanti alla bella cornice di ...

Volley - i nuovi ranking europei : Italia quarta con gli uomini - azzurre terzo dopo l’argento ai Mondiali : La CEV ha comunicato i nuovi ranking europei, le classifiche continentali basate sul rendimento delle Nazionali nelle ultime stagioni. La graduatoria prende in considerazione: gli ultimi due europei, l’ultimo Mondiale, la World League/Grand Prix 2017 (la Nations League 2018 non conta). Ci sono stati degli spostamenti nei ranking CEV di entrambi i sessi. MASCHILE – La Russia si conferma al comando con 280 punti, gli stessi della ...

Pallavolo - partite natalizie per la Top Volley : in vendita i biglietti per le due gare : Biglietteria al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina: sabato 22 dalle 15 alle 17. Domenica 23 dalle 10 alle 12 e dalle 15 fino all'inizio di Latina - Padova - mercoledì 26 dicembre , ore 18, ...

Volley - Europei 2019 : ufficializzata la formula - gironi da 6 squadre e poi gli ottavi di finale! Rassegna itinerante e tante novità : La CEV ha ufficializzato la formula degli Europei 2019 di Volley che subiranno un vero e proprio stravolgimento rispetto alle ultime stagioni. Per la prima volta nella storia parteciperanno 24 Nazionali alla Rassegna continentale che non si svolgerà più in un singolo Paese ma che sarà itinerante. La fase preliminare prevede quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la ...

LIVE Modena-Zaksa Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : vittoria obbligata per gli emiliani : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Zaksa, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini saranno impegnati al PalaPanini contro l’ostica formazione polacca guidata da Andrea Gardini, i ragazzi di Julio Velasco hanno un bisogno disperato di vincere per non rischiare di compromettere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale dopo aver già perso all’esordio ...

Volley femminile - Champions League 2019 : clamoroso tracollo di Conegliano - le Pantere perdono 3-0 a Schwerin! : Incredibile e inatteso tonfo di Conegliano nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le Pantere sono letteralmente crollate alla Palmberg Arena contro lo Schwerin che si è imposto con un roboante 3-0 (36-34; 25-19; 25-22), le venete hanno ceduto in 91 minuti di gioco e sono incappate nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea dopo aver vinto all’esordio contro Scandicci al ...

Volley - Ferdinando De Giorgi : “A Macerata è come tornare a casa - devo far rendere la squadra al suo meglio - sin da subito” : I risultati di questo avvio di stagione non hanno lasciato scelta ed il patron Fabio Giulianelli ha deciso di affidare la panchina della Lube Civitanova a Ferdinando “Fefé” De Giorgi. Contratto biennale (con opzione per il terzo anno) per il tecnico nato a Squinzano, Lecce, nel 1961, ed una sorta di ritorno a casa per l’ex azzurro che, come ha spiegato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, è decisamente carico per ...

Schwerin-Conegliano - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 18 dicembre si gioca Schwerin-Conegliano, match valido per la Champions League 2018-2019 di volley femminile. Prima trasferta stagionale in campo europeo per le Pantere che all’esordio hanno sconfitto Scandicci al tie-break di fronte al proprio pubblico e che ora vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per muovere un ulteriore passo verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ...