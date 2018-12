Trump attacca la Fed | lunedì nero a Wall Street

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia». Wall Street crolla - Natale nero : Il presidente statunitense torna ad attacca re l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...