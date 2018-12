Serie A | l’Atalanta ospita la Juventus | ecco dove vedere la gara in Tv

Serie A - gli squalificati dopo la 17^ giornata : difesa dell’Atalanta decimata : Il giorno dopo le partite della diciassettesima giornata di Serie A si può iniziare a fare la conta degli indisponibili per il primo boxing day del massimo campionato italiano. Gli espulsi sono stati solo due ma giocano nella stessa squadra, l’Atalanta, che nell’impegnativo test dell’Atleti Azzurri d’Italia contro la Juventus dovrà fare a meno sia di Toloi che di Palomino. I difensori sudamericani rappresentano due ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Risultati Serie A 15ª Giornata – Zapata trascina l’Atalanta - crisi nera Bologna : pari fra Parma e Chievo : La tripletta di Duvan Zapata trascina l’Atalanta nel successo contro l’Udinese, Bologna ko a Empoli, pari tra Parma e Chievo : i Risultati della 15ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Napoli e i pareggi di Roma e Lazio avvenuti negli anticipi del sabato, la 15ª Giornata di Serie A continua con le sfide domenicali. Apre le danze il pirotecnico 3-3 fra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match, per poi lasciare spazio ad un tris di ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa dell’Atalanta : Dopo una partenza un po’ sottotono, la vittoria casalinga per 4-1 contro l’Inter (la quarta consecutiva in campionato dopo il 5-1 al Chievo, il 3-0 al Parma e la vittoria per 2-1 sul campo del Bologna) ha mostrato a tutti che l’Atalanta di Gasperini è tornata. E si trova all’ottavo posto, ad un solo punto dalla zona Europa League, chiusa al sesto posto da Roma e Sassuolo a pari punti (19). E proprio i bergamaschi saranno la decima squadra ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...