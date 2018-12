Scossa di terremoto di magnitudo 3 | 9 a Catania

TERREMOTO OGGI A CATANIA/ Ingv - sciame sismico a Milo : ultima Scossa di magnitudo 3.1 : TERREMOTO OGGI a CATANIA . Ingv , ultime scosse Milo : sisma di magnitudo 2.7 questa mattina in zona Etna. Nessun danno a cose e persone

Sicilia : netta Scossa di terremoto ed esplosioni sull'Etna - eruzione in atto : Attività sismica in repentino aumento sull'Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con...