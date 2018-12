Sciame sismico ed esplosioni | l’Etna si risveglia per Natale Chiuso l’aeroporto di

caffeinamagazine

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Alla Vigilia disi: stamattina alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva con conseguente esplosione di cenere lavica, si è aperta una frattura eruttiva. Dalle ore 08:50 di oggi, 24 dicembre 2018, è infatti in corso un intensosul vulcano. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse, le maggiori delle quali sono state di magnitudo Ml = 4.0 (alle ore 13:08, localizzata nella zona di Piano Pernicana, fianco NE del vulcano, a 2 km di profondità e 6 km a W di Zafferana Etnea) e Ml 3.9 (localizzata nella zona di Monte Palestra fianco NO del vulcano), si legge in una nota di Ingv.”L’attività sismica è stata accompagnata da un graduale incremento del degassamento dall’area craterica sommitale – prosegue la nota – inizialmente con sporadiche emissioni di cenere emesse dalla Bocca Nuova e dal Cratere ...