Roma | segnale dai social per il post Di Francesco

Raggi : giornata memorabile per Roma - segnale forte a clan Casamonica : Roma – “Quella di oggi e’ una giornata storica per la citta’ di Roma e per i Romani. Mettiamo fine ad anni di illegalita’ e inviamo un segnale forte alla criminalita’ e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. L’amministrazione si e’ impegnata come mai e’ successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione ...

Roma - blitz contro il clan Casamonica : abbattute otto ville abusive | Raggi : "Un segnale per i clan" : "Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan", ha detto il primo cittadino della Capitale presente all'inizio delle operazioni

La segnaletica cade a pezzi. E a Roma è boom di incidenti : Non ci sono solo alberi schiantati a terra e strade a groviera a fare da cornice a questa città allo sbando. Dalle strade del centro storico a quelle di periferia, la Capitale è una via crucis di cartelli in rovina, abbattuti dalle intemperie e coperti dalla vegetazione o dai graffiti. Non va meglio con la segnaletica orizzontale. A Roma, infatti, almeno otto attraversamenti pedonali su dieci sono fantasma (guarda il video)."Una situazione che ...